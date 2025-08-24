Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Espectáculo el vivido en el Municipal de Tías este fin de semana. C7

La energía de la IV Fitness Race Hybrid conquistan Tías en un fin de semana irrepetible

Más de seis mil aficionados y 500 atletas disfrutaron de dos días de pura adrenalina con una prueba que dejó su impronta de calidad en el campo municipal de Tías en Lanzarote

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:35

Si la jornada inaugural desató emociones fuertes con casi tres mil personas en las gradas del Francisco Bermúdez Hernández y la celebración de las categorías individual, junior y por parejas, en ambas modalidades, la de hoy sirvió para conocer a los campeones del resto de categorías en liza en un escenario poblado de aficionados a las carreras híbridas que no cesaron en su empeño de llevar en volandas a los competidores durante todo el recorrido.

Así, en la clasificación general de Parejas Mixtas se impuso el equipo de Los García García, seguido de JP Hybrid Team, segundo puesto, y Habichuelas y Guisantes, en tercer lugar. En la modalidad de Relay Mixto, formado por dos hombres y dos mujeres, se coronó campeón el conjunto This is the Team, mientras que la segunda plaza fue para Sudor y Sonrisas y la tercera para La Penca.

La Gran Batalla de Salas 2025 ya tiene campeón. El foco de atención del domingo recayó en la prueba estrella conocida como Gran Batalla de Salas, una disputa reñida y espectacular, que se resolvió con el primer puesto de HybridBox Siroco, el segundo lugar para Paleotraining Tías y un tercer puesto para HybridBox Arinaga.

Con una nómina nunca vista de participantes, procedentes de toda Canarias, de diversas regiones de España y de varios países del Viejo Continente, sobre todo de Gran Bretaña, la IV Fitness Race Hybrid puso a prueba, física y mentalmente, a los deportistas en una carrera de seis kilómetros y ocho estaciones de fuerza workouts en un desafiante y exigente circuito.

Los componentes del Club Deportivo The Fitnnes Hybrid, y organizadores de la prueba, coincidieron en afirmar que «las dos jornadas han sido exitosas y nos han dejado un gran sabor de boca, especialmente en lo relativo al número de participantes, cifra récord, y a la gran cantidad de personas que acudieron a la llamada de una carrera que se afianza como referencia de las carreras híbridas en el achipiélago».

Paralelamente al espectáculo deportivo, los asistentes y corredores pudieron deleitarse con la exquisita gastronomía de los Food Truck de Santé y Mamud Burger, la animación, el buen hacer del DJ, la música y la actuación magistral del cómico y monologuista, nacido en Lanzarote, Kike Pérez.

