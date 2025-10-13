Empate y derrota de la UD Taburiente en la quinta jornada del campeonato

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 12:17 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

Quinta jornada del campeonato liguero en las máximas categorías de la División de Honor A del hockey hierba español. Ninguno de los equipos de la UD Taburiente pudo sumar victoria. El conjunto femenino cedió un empate en casa del Castelldefels (1-1), colista en la tabla. El tanto de las amarillas lo firmó Adriana Dorribo. El masculino sigue sin encontrar el camino hacia la victoria tras caer derrotado con mucha polémica en el campo del FC Barcelona por 3-2. Los goles de los grancanarios vinieron por parte de Eric Borrás y Adrián Santana.

Equipo femenino

Las chicas de Suso Martín sumaron un empate (1-1) frente al Castelldefels HC en la quinta jornada de la Liga Iberdrola. Un resultado que, aunque positivo fuera de casa, deja un sabor amargo en el conjunto amarillo, que aspiraba a encadenar su segunda victoria consecutiva tras el triunfo ante el RC Polo.

El encuentro comenzó bien para las grancanarias, que se adelantaron rápidamente en el marcador gracias a una presión alta y a varias recuperaciones en campo rival. Durante el primer cuarto, el Taburiente fue superior, generó ocasiones claras y pudo ampliar la ventaja, pero la falta de acierto en los últimos metros impidió que el marcador reflejara esa superioridad inicial.

Con el paso de los minutos, el equipo fue perdiendo intensidad. El Castelldefels, sin generar excesivo peligro, aprovechó las concesiones amarillas para acercarse al área y forzar varios penaltis córner —hasta ocho en total—, mientras que el Taburiente solo dispuso de uno en todo el partido. En uno de esos lanzamientos, las locales lograron el empate a falta de ocho minutos para el final.

El cuerpo técnico fue autocrítico tras el choque: «Hoy no hicimos un buen partido. Nos faltó intensidad y regularidad. No podemos permitirnos un encuentro bueno y otro malo; necesitamos continuidad para competir en esta liga».

Equipo masculino

La UD Taburiente masculino cayó por la mínima (3-2) frente al Fútbol Club Barcelona en la quinta jornada de la División de Honor, en un encuentro que dejó muy buenas sensaciones en el equipo amarillo, que compitió de principio a fin y estuvo cerca de sumar su primer triunfo fuera de casa.

El choque comenzó con un Taburiente algo frío, aunque bien estructurado y disciplinado en su planteamiento. A medida que avanzaron los minutos, el conjunto grancanario fue sintiéndose más cómodo, equilibrando el juego tanto con bola como sin ella. El Barça se adelantó con dos tantos en acciones rápidas por el sector izquierdo, pero el Taburiente mantuvo la calma, la organización y el compromiso defensivo.

Antes del descanso, los canarios recortaron distancias (2-1) y llegaron al intermedio con un resultado corto que reflejaba su competitividad. En la segunda parte, los azulgranas salieron con fuerza y ampliaron su ventaja (3-1) tras un penalti córner, pero el equipo isleño volvió a reaccionar. En el último cuarto, los amarillos fueron superiores, presionaron alto y lograron el 3-2 en una jugada derivada de varios penaltis córner consecutivos.

El tramo final fue de dominio visitante, con varias acciones polémicas y un Barça reducido a diez jugadores tras una expulsión, pero el marcador ya no se movió.

«Las sensaciones son muy buenas. Hoy sí competimos los cuatro cuartos, mantuvimos la cabeza y demostramos que podemos pelear de igual a igual contra cualquiera. Este es el camino», valoró Eugenio Paulón, entrenador del equipo al término del encuentro.

Próximos compromisos

Este próximo fin de semana llega la primera jornada doble del campeonato. El femenino viajará hasta tierras cántabras para enfrentarse al Sardinero y Tenis respectivamente, sábado 18 y domingo 19. Los chicos se desplazarán también al norte del país, para disputar dos choques trascendentales por el objetivo de la salvación. Se enfrentarán al Jolaseta en Bilbao y al Tenis en Santander.

