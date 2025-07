Emocionantes pegas en la octava jornada de un Campeonato Aguas de Teror que sigue sin decidirse

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de julio 2025, 19:37 Comenta Compartir

La octava jornada del Campeonato Aguas de Teror se disputó este sábado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con vientos sostenidos del norte de 17 nudos y dirección 350º, lo que permitió un desarrollo fluido de las pegas y ofreció una tarde de emoción en el campo de regatas capitalino.

Uno de los duelos más esperados fue el que enfrentó al Minerva Idamar Atlantic, patroneado por Israel Cabrera, y al Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con Oliver Bravo de Laguna a la caña. El Minerva dominó el tramo inicial, manteniéndose a barlovento hasta la altura de la escultura de Lady Harimaguada.

Sin embargo, fue a partir de ese punto cuando el Guanche tomó el control y pasó por delante, defendiendo con firmeza su ventaja. El Guanche cruzó la meta en 1:08:04, superando por 1 minuto y 3 segundos al Minerva, que finalizó en 1:09:07 tras una penalización de 15 segundos.

En la segunda pega, el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas, con Manri Rodríguez al timón, se midió al Disa Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez. El Roque Nublo viró primero, pero una incidencia con la palanca le hizo perder un tiempo decisivo, lo que permitió al Portuarios colocarse por delante y terminar con un tiempo de 1:09:20. El Roque Nublo cruzó la línea en 1:11:34, con una diferencia de 2 minutos y 14 segundos.

Ampliar

El Chacalote Comercial Sanrob de Kevin Rosales tuvo una sólida actuación frente al Viajes Insular Unión Arenales de Javier Barreto. El Poeta Tomás Morales Clipper, con Alberto Medina como patrón, y el Spar Guerra del Río, patroneado por Adrián Ramírez. El Morales ofreció un gran primer bordo, pero a medida que se sucedieron las viradas, el Guerra impuso su mayor ritmo y regularidad para terminar la regata en 1:07:30, con 2 minutos y 33 segundos de diferencia respecto al Morales, que cruzó en 1:10:03.

Finalmente, el Porteño Siscocan Sabor a Gloria, con Agustín Juárez, se enfrentó al Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, patroneado por Eduardo Santana. El bote de la Villa Mariana supo aprovechar su mejor posición de barlovento desde el primer bordo para distanciarse y dominar toda la pega, terminando con un tiempo de 1:15:04 frente a los 1:16:00 del Porteño.

Con los resultados de esta jornada, el Spar Guerra del Río sigue al frente de la clasificación general con 21 puntos, pleno de victorias en siete regatas. Le sigue el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que tras su victoria sobre el Minerva acumula 18 puntos, con una regata menos. El Minerva cae a la tercera plaza con 17 puntos, seguido por el Chacalote Comercial Sanrob con 16 y el Portuarios Puertos de Las Palmas, que suma 15.

Mañana domingo, la actividad continúa con la recuperación de la séptima jornada del Campeonato Aguas de Teror, que fue aplazada el pasado 5 de julio. Las pegas programadas para las 12:00 horas son: Villa de Teror vs. Villa de Agüimes; Portuarios vs. Chacalote; Arenales vs. Minerva; Hospital La Paloma vs. Porteño; y Guerra del Río vs. Unión San Cristóbal. Descansarán el Poeta Tomás Morales Clipper y el Disa Roque Nublo ULPGC.