45 embarcaciones en el V Open Internacional de Pasito Blanco

El V Open Internacional de Pesca Pasito Blanco volverá a convertir el sur de Gran Canaria, en un atractivo foco mundial de la pesca de altura entre el 28 y 30 de agosto. La organización confirma la preinscripción de cuarenta y cinco embarcaciones, aunque la lista sigue abierta hasta el próximo miércoles. Esta cita reúne a profesionales y aficionados, en un entorno único donde el deporte se vive con intensidad, compañerismo y respeto al mar.

El torneo, organizado por el Club de Yates Pasito Blanco y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con el apoyo de Turismo de Gran Canaria y la colaboración de los puertos deportivos de Pasito Blanco, Puerto Rico y Mogán, refuerza el papel de la isla como destino de referencia en el turismo náutico y deportivo. «Hemos venido hoy a visitar las instalaciones del puerto base de este torneo, un evento que ya se ha consolidado como uno de los más importantes de Europa y que representa un nicho de mercado turístico muy importante por su potencialidad» declaró el consejero de Turismo del Cabildo grancanario, Carlos Álamo a los medios.

Este Open destaca por su carácter pionero en la práctica de captura y suelta, garantizando la conservación de especies como el Picudo Azul (como es conocido en Canarias), emblema de estas aguas atlánticas donde llegan a encontrarse ejemplares en torno a los 500 kilos. Pero este evento quiere asegurar su futuro y al respecto, el vicepresidente de la Cámara de Gran Canaria, Santiago de Armas, puntualizó el firme interés de seguir apoyando esta cita para seguir progresando.

La emoción está asegurada: largas jornadas en el mar, picadas inesperadas, adrenalina en cubierta y la satisfacción de liberar cada pieza viva y en perfecto estado. Además de la competición, el evento ofrece actividades paralelas en tierra, generando un ambiente festivo y familiar que atrae tanto a participantes como a visitantes.