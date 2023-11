El ejemplo de Juani de Dios, empresario entregado al terrero

Una de las pequeñas empresas que colabora con varios equipos del vernáculo deporte de algunas islas es La Pardelera Canaria SL, que se dedica a la distribución y está dirigida por Juan de Dios Ramírez, Juani, quien, además, aporta con elplanazobarato. com, otra empresa que también ayuda a varios clubes.

«Mi afición a la lucha me viene desde pequeño, viendo las luchadas con mi padre, Domingo Ramírez, en la televisión. Hice el servicio militar en El Hierro y coincidió con la aparición de Francis Pérez, Pollito de la Frontera, como juvenil. Me enganché a la lucha mientras estuvo activo. Para mí es el mejor luchador de la historia. Después de un parón, la llegada de Miguel Hernández, El Majorero, me dio el gusanillo de nuevo, hasta la fecha. Suelo ir cada semana o cada quince días por Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife viendo lucha, pero me gustaría ir a las otras islas también, ya sea Lanzarote o La Palma», reconoce.

A pesar de tener una pequeña empresa, se ha destacado por su mecenazgo: «La lucha es un deporte nuestro y por ello intento ayudarla un poco, porque veo que hay nobleza, son gente de la tierra y los ves que son gente intensa y sana. Las ayudas las hago por los luchadores, para que salgan adelante, no para que me hagan publicidad a la empresa. No son grandes cantidades, pero intentaremos que haya más empresas de mi sector».

Juani no termina de entender que su ejemplo no cunda: «He hablado con muchos directivos y me dicen que tocan muchas puertas, pero nada, se ayuda poco y pienso que, quizás, a los empresarios no les gusta la lucha. Debería crearse un tipo de vínculo para que ayuden. Posiblemente están tan quemados que pasan de colaborar con el deporte. Los grandes patrocinadores han desaparecido y son pequeñas empresas, a que les agrada la lucha canaria, las que apoyan. El motivo no sabría decirlo. A los empresarios importantes les diría que apoyen al deporte canario, aunque sea con pequeñas cantidades, aunque me cuentan desde los equipos, que, en proporción, las empresas grandes ayudan mucho menos».

Impulsos necesarios

El hecho que no haya Primera Categoría en Gran Canaria lo analiza con sentido común. «Creo que se están haciendo las cosas bien por parte del Cabildo, entre Antonio Morales y Aridany Romero, o el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ayuda a los equipos capitalinos».

En la actualidad, Juani tiene un par de luchadores como ídolos: «En estos años desde que Miguel El Majorero salió del Adargoma, lo he seguí por toda la isla y me enganché con él. Soy de Pedro Hidalgo y por ello iba allí, a La Presa a verlo. También sigo a Fabián Rocha, que me parece una gran persona y también lo voy a ver luchar en Tenerife. Estuve en el Rosario Valle Guerra- Chimbesque y salí con los pelos de punta tras ver el ambiente y me da envidia sana, ambientes que me gustaría ver en Gran Canaria. La Primera Categoría mueve más por los grandes puntales. Me gustaría que hubiera cuatro o cinco equipos competitivos en la isla».

Cree que hay buenos luchadores. «Veo muchos luchadores con nivel, que, si suben unos kilos, pueden ser puntales, como Kiki Ojeda el del Gáldar. También hay algunos destacados A que pueden ascender a puntales C».

Y no descarta hacer algo más por la lucha: «Dentro de unos años me gustaría crear un equipo de lucha canaria y buscar empresarios del sector, como el planazobarato.com y otros empresarios, o en el peor de los casos, entrar como directivo de algún equipo y ayudar, como, por ejemplo, al Adargoma».

Y está encantado con el despegue de la lucha femenina. «Ver los terreros llenos de chicas jóvenes me agrada. Mi esposa, Virlly, me acompaña con mi hija, Daniela, y les gusta ver a las luchadoras».