El 7º Ecorally de Canarias, una experiencia interinsular

El Eco-Rally Canarias ya está en marcha y a falta de 15 días para su comienzo, se puede adelantar los datos básicos del itinerario que se mantiene en secreto hasta momentos antes de la salida oficial. El próximo 6 de octubre será la presentación oficial del evento en los salones de INFECAR y en horario de tarde. Días antes, el CD. Azuatil llevará su rally del Campeonato de España de Energías Alternativas a Expodeca, que se celebra en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, con un stand propio donde se proporcionará información sobre esta prueba diferente a los rallys convencionales, a todo el público que pase por esta feria del deporte del 2 al 5 de octubre.

Otra noticia importante para esta edición y del futuro de la prueba es la entrada de la marca KIA como patrocinador oficial, que será un apoyo muy importante para el desarrollo del eco-rally. Por supuesto, la amplia gama de modelos KIA en Canarias (Niro, Sportage, XCeed, Picanto, Stonic, Ceed, EV3, EV9, EV6, Sorento), formarán parte de la caravana de seguridad de la organización y de la lista de inscritos de esta edición que se estrena con el nombre de Eco-Rally Canarias. Una colaboración cuyos detalles e imagen se desvelarán en la presentación oficial.

El rutómetro este año tiene carácter interinsular al disputarse con una primera etapa (viernes) en Tenerife y la segunda (sábado), en Gran Canaria. En esta isla continuará la sede de la prueba en Alisios, así como las ceremonias de salida, meta y entrega de trofeos como broche final.

El viernes la caravana del Eco-Rally Canarias pone rumbo a Tenerife en un viaje con la naviera oficial Fred Olsen, desde Agaete a Santa Cruz. Después de la travesía por el mar empieza la acción en las carreteras tinerfeñas, con un reagrupamiento en la ciudad de La Laguna que se aprovechará para el almuerzo y continuar después con los tramos de regularidad, hasta regresar en la tarde-noche a Gran Canaria vía Agaete con Fred Olsen Express.

En esta etapa, Azuatil cuenta con el apoyo y la colaboración organizativa de la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife y Sport Eventos Tenerife, organizadores del Rally de La Laguna, lo que asegura un buen desarrollo del eco-rally en su paso por la isla del Teide.

Después del merecido descanso, la segunda y última etapa se queda en Gran Canaria para afrontar nuevos tramos de regularidad con sus correspondientes enlaces, de los que se puede adelantar que tendrá un reagrupamiento en el municipio de Valleseco, un ayuntamiento que colabora directamente con la organización, al igual que el Ayuntamiento de la Villa de Moya y como siempre la propia Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria.

Con esta estructura, la prueba canaria será sin duda una experiencia única al disputarse entre dos islas, tanto para los participantes foráneos como para los propios equipos de las islas.

En la parte deportiva, todo estará preparado para la decisión del título del CEEA-RACE en la categoría de vehículos sólo eléctricos, que viene a ser la máxima disciplina de este campeonato de la RFEDA, donde se valora y mide tanto la regularidad como la eficiencia energética en la conducción.

El CD. Azuatil contactó con varios equipos internacionales participantes en el reciente «Eco-Rally Repsol A Coruña», prueba además de la «Bridgestone FIA ecoRally Cup», con la idea de tener alguno de los «top» en la salida del Eco-Rally Canarias 2025. Carlos Silva-Sancho Ramalho se impusieron en la clasificación internacional de la cita gallega y José Manuel Pérez-Javier Herrera en la parte nacional (Eléctricos), mientras Angel Santos-Mario Osma vencieron en Híbridos-Enchufables y Laura Aparicio-Jorge Garcés en Híbridos, dos categorías que llegarán a Canarias ya casi decididas. En cambio, la protagonizada por los «eléctricos puros» queda pendiente de los resultados que se obtengan en Canarias.

Por ese motivo, las inscripciones van a buen ritmo entre los seguidores del certamen nacional y se espera que se animen mucho más este año la de participantes regionales, con la ampliación del Eco-Rally Canarias a las dos islas capitalinas.