El Econy Gran Canaria denuncia un «trato vejatorio» en el aeropuerto de Barajas

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de marzo 2025, 18:49

El equipo de baloncesto en silla de ruedas Econy Gran Canaria denunció públicamente el «trato vejatorio» recibido por parte del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) en la Terminal T2 del aeropuerto de Barajas, donde siete deportistas con discapacidad fueron prácticamente «abandonados» a su suerte a pesar de haber solicitado con antelación la asistencia necesaria.

Según relata el club grancanario en redes sociales, a pesar de haber cumplido con todos los protocolos establecidos y haber notificado previamente sus necesidades para el vuelo NT6005 de Binter con destino a Gran Canaria, el personal del servicio PMR no solo se negó a prestarles la ayuda necesaria, sino que lo hizo «con malos modos y una actitud abusiva«.

El incidente ocurrió cuando, tras presentarse en el aeropuerto dentro del plazo establecido, el servicio de asistencia les exigió «estar dos horas antes frente a él para recibir asistencia», ignorando que los jugadores del Econy habían llegado «en tiempo y forma según lo acordado». Esta situación dejó a los pasajeros en una posición vulnerable, teniendo que «arrastrarse» para poder abordar la aeronave.

En contraste con el comportamiento del personal del aeropuerto madrileño, el club destaca la profesionalidad del personal de Binter, «que sí estuvo a la altura en todo momento», ofreciendo su apoyo para que finalmente pudieran embarcar en su vuelo de regreso a Gran Canaria. «En todo momento estuvieron avisando y ayudándonos, cosa que la asistencia PMR no ha hecho en su trabajo», subrayó Frank Monroy, miembro del club, en la red social Facebook.

«No es aceptable. No es justo. No vamos a callarnos», manifiesta el club grancanario en su denuncia pública, donde exigen una respuesta por parte de los responsables del servicio. «Espero que esta denuncia llegue y nos den una respuesta. No es justo el trato de PMR del aeropuerto de Madrid Barajas terminal T2 sala de embarque a las 19.00 horas del domingo día 9 de marzo de 2025», añadió Monroy.

En su comunicado, el equipo grancanario señala que «no es la primera vez que la asistencia PMR en aeropuertos no cumple con su labor», aunque aseguran que este incidente «cruzó todos los límites».

El BSR Econy Gran Canaria jugó este fin de semana su último partido en la Champions Cup en Albacete consiguiendo despedirse de la competición europea con victoria al vencer al S. Stefano Kos Group (83-87).

