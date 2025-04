Duplantis, segundo atleta reconocido con el Laureus al mejor deportista

Amador Gómez Madrid Lunes, 21 de abril 2025, 19:38 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

El atleta sueco Armand Duplantis, vigente campeón y plusmarquista mundial de salto con pértiga (6,27 metros), fue reconocido este lunes con el Premio Laureus al mejor deportista de 2024, frente a Carlos Alcaraz, Tadej Pogacar, Léon Marchand y Max Verstappen. Mondo Duplantis es el segundo atleta que consigue el Oscar del deporte, tras Usain Bolt, en una lista de estrellas dominada habitualmente, desde hace un cuarto de siglo, por tenistas.

Después de haber batido el récord del mundo de pértiga hasta el momento en 11 ocasiones y proclamarse el pasado año campeón olímpico, del mundo en pista cubierta y europeo, la gran estrella actual del atletismo era el gran favorito para suceder en el palmarés de los Laureus a Novak Djokovic, premiado en cinco ocasiones. «Este Laureus es un honor. Quiero dar las gracias a mi madre, a mi padre, a mi familia. Yo soy un producto de mi entorno y no estaría aquí ahora si no fuera por las personas que me han inspirado y me han hecho ser mejor persona», subrayó Duplantis en el Palacio de Cibeles de Madrid, que acogió por segundo año consecutivo la gran gala del deporte mundial de 2025, con la esquiadora estadounidense Lindsay Vonn como anfitriona de la 25ª edición.

Alcaraz, premio Laureus al deportista revelación en 2023, optaba esta vez al galardón a mejor deportista del año, pero tuvo que rendirse ante el mejor saltador de pértiga de todos los tiempos, al igual que el resto de nominados, representantes de ciclismo, natación y automovilismo. Fue el ganador de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic, quien cedió el testigo al sueco nacido hace 25 años en Lafayette (Estados Unidos), que no ocultó su deseo de «batir varias veces más el récord del mundo antes de los Juegos de Los Ángeles (en 2028)».

Hasta ahora, Duplantis ha pulverizado la plusmarca universal más de una decena de veces y ha superado el centenar de saltos por encima de los 6 metros, algo alcanzado solamente por 21 hombres a lo largo de la historia. El sueco se ha adjudicado ya cinco títulos mundiales, dos olímpicos y cuatro continentales y, después de siete últimas ediciones con premios concedidos a tenistas (Roger Federer, Djokovic -en dos ocasiones- y Rafa Nadal), pilotos de Fórmula 1 (Lewis Hamilton y Max Verstappen) y un futbolista (Leo Messi, en 2020 compartido con Hamilton, y 2023), Duplantis vuelve a llevar al atletismo a la cima en los Laureus. Antes que él, solo Bolt, cuatro veces galardonado con el reconocimiento a deportista masculino del año (2009, 2010, 2013 y 2017), había sido el único premiado como protagonista del considerado deporte rey en los Juegos.

También cumplieron los pronósticos el Real Madrid, como mejor equipo del año, y Lamine Yamal, como deportista revelación.