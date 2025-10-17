Doble jornada con la mirada puesta en seguir sumando para conseguir la permanencia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 14:57 Comenta Compartir

La Unión Deportiva Taburiente encara este próximo fin de semana un doble compromiso tanto en categoría masculina como femenina para seguir sumando de cara al objetivo de la salvación. Los chicos llegan con un punto en la clasificación, mientras que las chicas suman cuatro.

El masculino se enfrentará este sábado -13.00 horas- al Real Club Jolaseta de Bilbao en un duelo directo que marcará el futuro del equipo de Eugenio Paulón. Ya en la jornada del domingo, los grancanarios se desplazarán hasta Santander para enfrentarse a la Real Sociedad de Tenis -13.00 horas-, equipo que actualmente tiene la misma cantidad de puntos que el 'Tabu'.

Las chicas también se desplazarán hasta el norte de España para sus encuentros. El primero de ellos les enfrentará este sábado al Sardinero Hockey Club -13.00 horas-, y ya el domingo les tocará también la RS de Tenis a las 11.00 horas. Las pupilas de Suso Martín buscarán volver a la senda de la victoria con un fin de semana que les refuerce las sensaciones positivas que habían conseguido en las últimas jornadas.