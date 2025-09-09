Deportes tradicionales en la apertura del curso universitario
Con la lucha del garrote representada
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de septiembre 2025, 19:53
Las Facultades de Ciencias de la Educación, Filología, Geografía e Historia y Traducción e Interpretación organizan, por primera vez, una gran fiesta de bienvenida para toda la comunidad universitaria del Campus del Obelisco, donde no faltaron los deportes autóctonos como la lucha del garrote.
