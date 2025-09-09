Deportes tradicionales en la apertura del curso universitario

Germán Gallardo, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, junto a Cristóbal Nuez, representante de la Federación Canaria de Lucha del Garrote.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 19:53

Las Facultades de Ciencias de la Educación, Filología, Geografía e Historia y Traducción e Interpretación organizan, por primera vez, una gran fiesta de bienvenida para toda la comunidad universitaria del Campus del Obelisco, donde no faltaron los deportes autóctonos como la lucha del garrote.

Temas

Deportes autóctonos