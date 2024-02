Davinia Pérez, ante otra oportunidad de ser campeona de España

Davinia Pérez vuelve a la carga. Después de que años atrás se le escapara la oportunidad de proclamarse campeona de España, Davinia (Las Palmas de Gran Canaria, 1990) tiene una nueva oportunidad para cumplir su sueño. Será este sábado en Badía del Vallés (Barcelona) y ante la catalana Natali Francesca. En juego, nada más y nada menos que el trono nacional femenino del peso gallo en un combate a ocho asaltos. La púgil isleña, bajo las órdenes de Carlos Formento, se congratula de afrontar esta reválida «con todas las garantías» luego de haber completado «dos meses de entrenamientos exigentes, intensos y muy específicos» en la dirección de no dejar escapar esta ocasión.

«No tengo dudas de que voy a ganar, pese a que pelear fuera de casa siempre tiene una dificultad añadida. Pero eso no me importa porque mis sensaciones físicas y mentales son perfectas. Estoy a tope. Me he preparado a conciencia y creo en mis posibilidades. En la final que perdí la otra vez en Bilbao me avisaron apenas 21 días antes y tuve que perder 12 kilos en menos de tres semanas. Una locura. Ahora ha sido diferente y, por eso, estoy segura de que el resultado también será diferente para mí», expone.

Davinia manifiesta «respeto» por su adversaria, si bien opta en centrar su atención en los recursos propios: «No sé si llegaremos al límite. Mi idea es salir concentrada y con mucho ritmo desde el inicio. Luego, ya se verá lo que pasa».

«No espero facilidades de ningún tipo y menos a este nivel, por lo que voy mentalizada y con la premisa de sentirme dominadora en el ring y llevar a mi contraria al combate que más me interesa por mis características. Tengo muchas ganas de que empiece todo para demostrar lo que llevo dentro y dar mi mejor versión», agrega.

Patrocinios fundamentales

Davinia quiere resaltar los apoyos que recibe para llevar adelante su proyecto deportivo que ahora busca esta coronación: Rancho Arizona 2, Charlie, Abogados Triari y Reformas JR. Además, se muestra agradecida con el impulso de su entorno, de su entrenador y de la Federación.