Daniel Ladero Academy, la excelencia en Almatriche

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de mayo 2024, 11:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Daniel Ladero (Málaga, 1988), «toda la vida» metido en el grappling y los deportes de contacto, reconoce que está viviendo «un sueño» con el gimnasio que lleva su nombre en el barrio de Almatriche. Comenzó la aventura hace tres años y la gran familia de su academia no ha parado de crecer, hasta el punto de haber consolidado un núcleo de casi un centenar de alumnos («de toda condición, desde competidores a gente que lo único que desea es aprender y mantenerse en forma») que prestigian y empoderan sus enseñanzas.

«Nada hay que motive más que ver, día a día, la respuesta de los que vienen al gimnasio con la mejor predisposición. Los inicios fueron duros, pero ha merecido la pena. Comprobar la aceptación que tienes y la fidelidad de los miembros del equipo que formamos es algo increíble«, reconoce.

Ladero decidió establecerse en Gran Canaria por el conocimiento que tenía de la tradición de sus disciplinas en esta tierra («siempre he oído hablar de deportistas de aquí, también me enfrenté en competiciones a varios, y quise dar el paso de comprobarlo en persona») y esa apuesta no ha podido salir mejor. De hecho, se congratula de poder vivir «en cuerpo y alma» dedicado a transmitir sus técnicas por el respaldo que ha encontrado.

«Combino clases con calendario de eventos, pues sigo tomando parte de campeonatos. Hace poco me proclamé campeón nacional en Bulgaria, vengo, también, de lograr una clasificación muy importante en la ADCC celebrada en Croacia, quedando tercero con más de sesenta rivales que eran de lo mejor de Europa. Y el próximo 29 de junio estaré en el Total MMA Gran Canaria. No he perdido la ilusión por superarme, por seguir evolucionando y esa es la clave para seguir con el máximo entusiasmo«, revela.

En las paredes de la Daniel Ladero Academy figuran en un lugar privilegiado y bien visible los ocho cinturones que ha conquistado de la North American Grappling Association (NAGA), un certamen continental que solo acredita a los elegidos. Él no se conformó con ganar uno y ha completado esta serie de excepción.

«Invito a todos los que quieran unirse a nosotros a que vengan a Almatriche y prueben. Seguro que prueban un día y se quedan. Conocer el mundo del grappling, las MMA, jiu-jitsu o el muay thai engancha y te permite llevar un estilo de vida sano y disciplinado en todos los sentidos. Y es apto para cualquier edad«, concluye no sin antes recordar que las puertas de su club »están abiertas« para los que deseen entrar.