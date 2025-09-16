El Consejo Superior de Deportes pide al COI la exclusión de Israel de las competiciones deportivas José Manuel Rodríguez Uribes señaló que «blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte»

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha mostrado su «profundo malestar y sorpresa» por el comunicado emitido por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que desveló su «preocupación» por los incidentes sucedidos durante La Vuelta en las manifestaciones a favor de Palestina, y ha afirmado que «blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte».

En una carta dirigida a su presidente, David Lappartient, Rodríguez Uribes desveló su «profundo malestar» y su «sorpresa» por el comunicado del organismo rector del ciclismo mundial. «En España, como en todas las sociedades democráticas, el derecho de manifestación, libre y pacífico, es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución de 1978. Si además la causa es una causa justa y noble en defensa de los Derechos Humanos, esa expresión libre y pacífica adquiere la condición de obligación moral», expresó.

Este mismo lunes, la UCI mostró su «total desaprobación y profunda preocupación» por lo sucedido en las manifestaciones, que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta y que, según el organismo federativo, ponen «en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales». Además, criticó la actitud del presidente español, Pedro Sánchez, por expresar «su admiración hacia los manifestantes».

«Como dijo el presidente del Gobierno ayer, desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables», continuó en su carta Rodríguez Uribes.

Además, defendió que el deporte no puede aislarse de lo que sucede a su alrededor. «Desde la más profunda admiración y respeto por nuestros deportistas y trasladando, como siempre hemos hecho, nuestro rechazo ante cualquier tipo de actitud violenta, creemos que el deporte no puede ser una isla indiferente a lo que sucede en el mundo ni mucho menos permanecer ajeno a las graves violaciones de los Derechos Humanos», subrayó.

«No hay paz sin justicia y 'blanquear' a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte», continuó.

En este sentido, recriminó a la UCI que no haya hecho ningún comunicado solicitando a Israel el cese de sus acciones en Gaza. «Sorprende constatar que en su comunicado no se realiza en ningún momento una petición expresa al Gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania», advirtió.

Por último, Rodríguez Uribes lamentó que la UCI cuestione la «capacidad organizativa» de España en materia deportiva. «Usted sabe perfectamente que en España hacemos bien las cosas, con éxito y seguridad. Los numerosos eventos internacionales que ya hemos albergado y que seguiremos organizando dan muestras más que suficientes del buen hacer del pueblo español», expuso.

«El reciente Europeo de descenso de ciclismo en La Molina, la Copa Libertadores de 2018, los Grandes Premios de automovilismo y motociclismo, la eliminatoria de Copa Davis de ayer contra Dinamarca o el próximo Mundial 2030 con Portugal y Marruecos, así como tantos otros ejemplos de buen hacer, serio y eficaz, prueban nuestra enorme capacidad organizadora, conocida en toda Europa y en el mundo. Sin duda, el diálogo y el entendimiento, el deporte como puente de comunicación de las naciones que favorece la unión y no la división, es un propósito que compartimos. Pero no olvide que, como decía Kant, »la paz sin justicia es la paz de los cementerios«», finalizó.