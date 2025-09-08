Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las parejas ganadoras, al final del torneo. C7

Concluye con éxito el I Open La Galera

Pádel ·

Ganan Cepero-Espino y Rapisarda-Eugenio

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:39

Las parejas Alvaro Cepero-Bentahor Espino e Isabel Rapisarda-Marta Eugenio se proclamaron vencedoras absolutas de la 1ª categoría del I Open La Galera que finalizó een el Club Deportivo La Galera de Tamaraceite y en el que han intervenido 123 parejas (87 masculinas y 36 femeninas), agrupadas en tres cuadros masculinos y dos femeninos, jugándose un total de 128 encuentros en los seis que duró el evento, bajo la dirección técnica del staff formado por Fernando León, Gonzalo Valverde y David Troya, y el arbitraje de Paula García.

El patrocinio del torneo correspondió a UNAM (Universidad de Atlántico Medio) y Fitness Park, colaborando el Gobierno de Canarias, Federación Canaria de Pádel, Head (pelota oficial), Softee y Mano de Santo. La entrega de trofeos y regalos cerró este torneo que ha sido todo un éxito, con bastante presencia de público especialmente en la final.

