Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife Tres intensos días donde cerca de 70 participantes compitieron en la edición más completa hasta la fecha

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 11:38

El II Campeonato de Canarias de Pickleball cerró este domingo su edición más completa hasta la fecha, con cerca de 70 participantes y tres intensas jornadas celebradas entre el Centro Deportivo Santa Cruz Ofra y la pista central de ExpoDeca, en el Recinto Ferial de Tenerife.

Más de un centenar de partidos disputados entre el viernes y el domingo dieron forma a un evento que confirmó el crecimiento imparable de esta modalidad de raqueta en el Archipiélago. La competición, organizada por la Federación Canaria de Tenis en colaboración con Composan, reunió a deportistas de distintas islas y categorías, en un ambiente marcado por la deportividad y el entusiasmo del público.

Los campeones de las categorías absolutas de dobles -masculina, femenina y mixta- han obtenido una invitación especial para participar en el Pickle Pro Tour, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Gran Canaria, un evento que reunirá a los mejores jugadores de esta disciplina.

Un cierre brillante en ExpoDeca

Las finales disputadas en la pista central de ExpoDeca 2025 contaron con la presencia de Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y Ángel Sabroso, viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Además, una gran afluencia de público puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable para el Pickleball canario.

Con este campeonato, el Pickleball consolida su crecimiento en las Islas Canarias y confirma su posición como una de las disciplinas más dinámicas y prometedoras dentro del deporte de raqueta.

Campeones del Campeonato de Canarias 2025

Individual Absoluto Masculino

· Campeón: Rubén Araujo Vázquez

· Subcampeón: Francisco Luis Navarro Artés

Individual Absoluto Femenino

· Campeona: Ruth María Mendoza Mendoza

· Subcampeona: María Victoria Galán Herrera

Dobles Mixtos

· Campeones: Ruth María Mendoza Mendoza / David Paniagua de Diego

· Subcampeones: Maja Cicovic Kalajdzic / Javier Pons Ruiz

Dobles Absoluto Femenino

· Campeonas: María Durán Rosón / Ruth María Mendoza Mendoza

· Subcampeonas: Noelia Falagán Berodia / Gabriela Halecka

Dobles Absoluto Masculino

· Campeones: David Paniagua de Diego / Janok Paniagua de Diego

· Subcampeones: Luis Arteaga Expósito / Alberto Pestano Hernández

Dobles Veteranos +50 Masculino

· Campeones: Andreas Dehmer / David Paniagua de Diego

· Subcampeones: Guillermo José Marchioni Ponte / Isidro Luis Rodríguez Quesada

Dobles Sub-14 Masculino

· Campeones: Lucas Corral Falagán / Marcos Rodríguez Ramírez

· Subcampeones: Pablo García Córdoba / Mateo Gutiérrez Córdoba