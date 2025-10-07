Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Canarias revisa la proposición de ley de los municipios turísticos de las islas
Ángel Sabroso y Poli Suárez en la pista central de Pickleball de ExpoDeca 2025. C7

Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife

Tres intensos días donde cerca de 70 participantes compitieron en la edición más completa hasta la fecha

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 11:38

Comenta

El II Campeonato de Canarias de Pickleball cerró este domingo su edición más completa hasta la fecha, con cerca de 70 participantes y tres intensas jornadas celebradas entre el Centro Deportivo Santa Cruz Ofra y la pista central de ExpoDeca, en el Recinto Ferial de Tenerife.

Más de un centenar de partidos disputados entre el viernes y el domingo dieron forma a un evento que confirmó el crecimiento imparable de esta modalidad de raqueta en el Archipiélago. La competición, organizada por la Federación Canaria de Tenis en colaboración con Composan, reunió a deportistas de distintas islas y categorías, en un ambiente marcado por la deportividad y el entusiasmo del público.

Los campeones de las categorías absolutas de dobles -masculina, femenina y mixta- han obtenido una invitación especial para participar en el Pickle Pro Tour, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Gran Canaria, un evento que reunirá a los mejores jugadores de esta disciplina.

Un cierre brillante en ExpoDeca

Las finales disputadas en la pista central de ExpoDeca 2025 contaron con la presencia de Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y Ángel Sabroso, viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Además, una gran afluencia de público puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable para el Pickleball canario.

Con este campeonato, el Pickleball consolida su crecimiento en las Islas Canarias y confirma su posición como una de las disciplinas más dinámicas y prometedoras dentro del deporte de raqueta.

Imagen principal - Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife
Imagen secundaria 1 - Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife
Imagen secundaria 2 - Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife

Campeones del Campeonato de Canarias 2025

Individual Absoluto Masculino

· Campeón: Rubén Araujo Vázquez

· Subcampeón: Francisco Luis Navarro Artés

Individual Absoluto Femenino

· Campeona: Ruth María Mendoza Mendoza

· Subcampeona: María Victoria Galán Herrera

Dobles Mixtos

· Campeones: Ruth María Mendoza Mendoza / David Paniagua de Diego

· Subcampeones: Maja Cicovic Kalajdzic / Javier Pons Ruiz

Dobles Absoluto Femenino

· Campeonas: María Durán Rosón / Ruth María Mendoza Mendoza

· Subcampeonas: Noelia Falagán Berodia / Gabriela Halecka

Dobles Absoluto Masculino

· Campeones: David Paniagua de Diego / Janok Paniagua de Diego

· Subcampeones: Luis Arteaga Expósito / Alberto Pestano Hernández

Dobles Veteranos +50 Masculino

· Campeones: Andreas Dehmer / David Paniagua de Diego

· Subcampeones: Guillermo José Marchioni Ponte / Isidro Luis Rodríguez Quesada

Dobles Sub-14 Masculino

· Campeones: Lucas Corral Falagán / Marcos Rodríguez Ramírez

· Subcampeones: Pablo García Córdoba / Mateo Gutiérrez Córdoba

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  6. 6 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  9. 9 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  10. 10 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife

Concluye con éxito el II Campeonato de Canarias de Pickleball 2025 en Tenerife