La Circular Extrema Villa de Moya, clave para ir a la selección canaria

La Villa de Moya ya prepara con mimo el regreso de su Circular Extrema, tras unos años de ausencia. La undécima edición llega cargada de alicientes y los amantes del trail running recuperan una de sus pruebas referente en el calendario.

El próximo 25 de marzo vuelve la magia de la Circular Extrema, una prueba que enseña las entrañas del municipio moyense con varias modalidades. La prueba reina es la Circular de 32 kilómetros, que también podrá hacerse en relevos, y el evento se complementa con la Media Circular de 24 kilómetros, la Mini Circular de 12 kilómetros y la Ruta Senderista. La expectación es máxima y ya las plazas para la Mini Circular y la Ruta Senderista se han agotado. El plazo de inscripción finaliza el próximo día 12 de marzo.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya trabaja duro para que la Circular Extrema recupere el próximo 25 de marzo su esplendor y su prueba reina acogerá el Campeonato de Canarias de trail running organizado por la Federación Canaria de Atletismo. La Circular de 32 kilómetros tendrá un gran protagonismo, ya que al margen de coronar a los campeones de Canarias pone en juego plazas directas para acudir con la selección canaria al Campeonato de España de Trail por Autonomías que se celebrará el próximo 7 de mayo en la localidad navarra de Lerín.

La Federación Canaria de Atletismo ya ha confeccionado los criterios de selección que serán válidos para conformar la lista de máximo 22 atletas que competirán en la próxima gran cita del trail autonómico. Dicha relación de convocados estará formada por cinco corredores masculinos máster-sénior, cinco corredoras masculinos máster-sénior, tres sub 23 masculinos y tres sub 23 femeninos, además de tres atletas masculinos sub 20 y sub 18 y tres atletas femeninos sub 20 y sub 18.

Los criterios de selección de estos deportistas se realizará de la siguiente manera: el criterio técnico del Área Técnica de la Federación Canaria de Atletismo (FCA) decidirá elegirá a tres absolutos masculinos y tres absolutas femeninas; dos sub 23 masculinos y dos sub 23 femeninas; y por último dos promoción masculinos y dos promoción femeninas. Para esta selección se tendrán en cuenta las actuaciones realizadas en la actual temporada, en competiciones incluidas en calendario regional y nacional entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2023.

Y tendrá especial valor la 11ª edición de la Circular Extrema Villa de Moya, ya que obtendrán plaza directa para formar parte de la selección el primer y segundo clasificado absoluto masculino y femenino y el primer clasificado masculino y femenina en sub 23, respectivamente.