El valsequillero Matías Peñate, segundo clasificado en Guijuelo

El Gran Canaria Bike Team, desplazado a Alto Campoo (Cantabria) desde el 5 de julio para hacer toda la temporada de carreras de carretera de cadetes de verano del norte de España, se desplazó a Salamanca este fin de semana para competir en la III Vuelta Ciclista Cadete a Guijuelo.

El cambio brusco de temperatura de Canarias a la zona montañosa de Alto Campoo en Cantabria entrenando a temperaturas por debajo de 10 grados les pasó factura a gran parte del equipo, pero a pesar de eso viajaron a Guijuelo para participar en la vuelta.

En la primera etapa de la carrera se produjo la baja del líder de equipo Daniel Lado que tuvo que subirse al coche del equipo por encontrarse indispuesto, con la consecuencia que al ser una vuelta y no un challenge, ya no permite correr la segunda etapa a aquellos corredores que no finalizan la primera.

Ampliar

Tana Hernández no logró pintuar y Jorge Alonso pudo terminar la carrera pero con problemas de salud en malas posiciones. Garoé Hernández y David Bolaños sufrieron sendas caidas que les retrasó del grupo y ya no pudieron recuperar posiciones. El único corredor del equipo que se mantuvo en todo momento en el primer pelotón fue Matías Peñate que finalizó la primera etapa en la posición 34. Garoé logró con mucho esfuerzo en su recuperación la posición 65.

En la mañana de este domingo se dio el pistoletazo de salida de la segunda etapa con sólo 4 corredores de los 6 desplazados del Gran Canaria Bike Team.

Incidencias

Carrera nerviosa desde los primeros kilómetros. En el kilómetro 10 se produjo la baja de Garoé Hernández con una montonera a alta velocidad se fue al suelo con heridas importantes que no le permitieron continuar. En el km 30 se descolgó Jorge Alonso que sufria con el malestar por el costipado. Se mantenían las opciones con Matías y David que rodaban cómodos en el peloton principal hasta que a falta de 8 km en un pequeño repecho David no pudo aguantar el ritmo fuerte del peloton.

Mantuvo las opciones Matías Peñate hasta meta y de hecho demostró que en los ultimos kilómetros es un «killer», colocado perfectamente hizo segundo en meta.