La chilena Beatriz Novoa, fichaje de lujo para cerrar la plantilla del Heidelberg

La internacional llega a Gran Canaria tras ser una de las mejores receptoras de la liga francesa y completa el puzzle de Santi Guerra con un trío de receptoras de ensueño

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 13:17

El Heidelberg Volkswagen hace un último esfuerzo en el mercado veraniego y cierra la incorporación de la receptora chilena Beatriz Novoa, que llega desde Francia para completar un trío de ensueño con Sulián Matienzo y Ana Escamilla, como trío de receptoras.

De este modo, Santi Guerra completa su plantilla para la temporada 2025/2026, en la que el club colegial debutará en la CEV Zeren Group Champions League y defenderán la corona de la Liga Iberdrola.

Novoa aterriza en Gran Canaria tras ser una de las mejores receptoras en la potente liga francesa, donde militó la pasada temporada en las filas del Pays d'Aix Venelles. Tras su experiencia en el país galo, la internacional chilena, recientemente nombrada mejor receptora en la Copa América 2025, vuelve con ganas de aportar recepción, capacidad anotadora y una gran capacidad de entrega y trabajo.

Tras comenzar su carrera en el Club Providencia de su país natal, en la temporada 2017/2018, Novoa destacó rápidamente y llamó la atención del Gigantes del Sur argentino, donde vivió su primera experiencia lejos de Chile antes de engrosar las filas del Club Deportivo Murano, con quien fue dos veces subcampeona de la liga chilena. Su potencial le brindó el salto a Europa y su debut en Liga Iberdrola en la temporada 2019/2020 después de fichar por el CVB Barça.

Beatriz aprovechó el trampolín del voleibol nacional para firmar por el Deportivo Alianza de la competitiva liga peruana, previo regreso al CVB Barça y su primera aventura en el CD Boston College Voleibol, club con el que se convirtió en dos veces campeona de la Liga Chilena A1 en los años 2021/2022 y 2022/2023.

Entre sus logros personales destacan el premio a mejor atacante de zona 4 en el Campeonato Sudamericano sub17 de 2015, su doble distinción a mejor atacante y mejor anotadora del Campeonato Sudamericano de Clubes en la temporada 2022/2023, su reconocimiento tras ser la mejor anotadora de los Juegos Panamericanos de 2023 defendiendo los colores de la selección chilena o su último galardón a mejor receptora en la Copa América 2025.