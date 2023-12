Castro Morales y Vecinos Unidos, con graves problemas al no cobrar las subvenciones municipales de 2023

Los equipos deportivos de Telde y Firgas no cobrarán las subvenciones de 2023, por errores administrativo y burocráticos, según han informado ambos ayuntamientos a los mismos. Esta situación deja al Castro Morales y Vecinos Unidos Agua de Firgas con un agujero económico importante para terminar la temporada.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña explicaba a este periódico qué había ocurrido en su municipio. «Cuando llegué, me encontré que las ayudas prometidas y que estaban presupuestadas, tenían graves problemas burocráticos, en lo que se le pide a cada club para poder recibirlas. Intervención la rechazó por errores y falta de documentación. Intentamos arreglar el tema, yendo hacia atrás, para subsanar las dificultades, pero Intervención lo volvió a echar para atrás. Ya el último informe es del 13 de diciembre, aunque hicimos un nuevo esfuerzo, tampoco se aprobó. Ya para este ejercicio no hay más tiempo y este año en Telde, todas las subvenciones relacionadas con el deporte están perdidas«, dijo.

«Nos hemos puesto a trabajar para hacer las bases para el próximo año y que sean lo más sencillas posibles, para que esto no vuelva a ocurrir. Aunque hubiera algún club que tuviera bien la documentación, no podrá cobrar porque la subvención es única y han de estar bien todas. Hay que facilitar los trámites y hacerlos más simples. Sé que había generado mucha expectación, que después de doce años, el ayuntamiento concediera ayudas deportivas, pero creemos que desde el punto burocrático era complejo, ya que cogieron ideas de varios lugares y así salió la convocatoria. Me senté con todos y expliqué la situación. Para nosotros también es duro no poder conceder ese dinero, pero lo que debemos hacer es que se hagan bien las cosas, con trámites simples y que no vuelva a pasar«, añadió.

Para el Castro Morales es muy duro, dado que ya contaban con los 20.000 euros de los presupuestos. Sobre ello, el alcalde no quiso dar esperanzas, dada la situación del ayuntamiento, pero se intentaría estudiar si se puede conceder, al margen de la misma, para 2024, alguna otra, que palíe un poco la de 2023. No lo podía asegurar ni comprometerse a ello, pero que harían lo posible por buscar alguna solución.

En Firgas ha pasado otro problema similar y el máximo responsable del Vecinos Unidos, Claudio Perdomo, declaraba a este medio que «nos reunieron y nos comentaron que no se podría dar la subvención de 2023 ya que, al parecer, las bases de la convocatoria pasada, estaban mal redactadas y eso impedía que se pudiera recibir el dinero«. La modestia del vecinos Unidos Agua de Firgas hace que su situación sea crítica, ya que los 5.000 euros presupuestados es un tesoro para ellos y tendrían problemas para subsistir si no se consiguen de alguna manera, sin que se vislumbre por ahora una solución. La preocupación máxima se ha instalado en el club del barrio firguense.

Superliga

Este jueves, a las 21.00 horas, en la Gallera del López Socas, terrero Santiago Ojeda, comenzará la última jornada del año 2023 de la Superliga de Gran Canaria de Segunda, donde el Guanarteme la Madera recibe al Almogarén. El choque es vital para los locales, que recuperan a Abián Sánchez y que no pueden fallar, ya que están a seis puntos de los equipos líderes y que disputarían la final si se acabara ahora la competición. Los chicos de Juan Carlos si no ganan, casi dirían adiós a sus opciones. Por parte del conjunto de Valsequillo, la vuelta de sus sancionados son un acicate para romper su mala racha.