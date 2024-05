Carolina Marín: «Solo pido salud para disfrutar de este camino»

«Siento orgullo porque hayan pensado en mí para el Princesa de Asturias y por las palabras tan bonitas que me han dedicado. Ahora pido salud y que me respete mi cuerpo, dejándome entrenar y disfrutar de este camino», proclamó este miércoles Carolina Martín después de tantísimo sufrimiento a causa de las dos roturas de ligamentos cruzados sufridas en ambas rodillas en dos años. La jugadora onubense desveló que se le saltaron las lágrimas cuando le comunicaron, mientras estaba entrenando, que le habían concedido el Princesa de Asturias.

«Cuando me han dado la noticia, me ha puesto a llorar y he llamado a mi madre y a mi entrenador (Fernando Rivas), porque son las personas más importantes para mí», comentó Carolina en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), donde reconoció haber sentido «emoción» y una «alegría inmensa» por el reconocimiento.

«Estoy muy agradecida a mi madre y a mi padre (fallecido en julio de 2020), por darme la oportunidad de venir a Madrid con 14 años y cumplir el sueño de una niña que estaba un poco más loca que las demás. Mi madre muchas veces me decía que me merecía este premio, y mi familia también me ha apoyado mucho para ello», apuntó, recordando que «hace varios años, a través de la prensa de Huelva», ya postularon su candidatura sin éxito. «Es un premio con el que siempre he soñado», aseguró.

«Es un reconocimiento a todo el trabajo, esfuerzo y dedicación y es una manera muy bonita a las puertas de los Juegos, para luchar por una segunda medalla olímpica este verano. No vamos a pedir otra cosa que no sea el oro», concluyó.