Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Padrón. C7

Carlos Padrón entra en la historia del Balonmano Gáldar Gran Canaria

Se convierte en el jugador más joven en debutar desde su refundación

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:13

A pesar de la derrota, el estreno de Carlos Padrón en categoría nacional refleja una vez más el trabajo y enfoque en la cantera del club galdense. El pasado fin de semana, en el encuentro que enfrentó al Balonmano Gáldar Gran Canaria con el Valinox Atlético Novás, Carlos Padrón, pivote del juvenil Motosport Juani, disfrutó de sus primeros minutos oficiales con el primer equipo.

Con tan solo 15 años, 9 meses y 27 días, Padrón se ha convertido en el debutante más joven en categoría nacional desde la refundación del Balonmano Gáldar en 2008, un hito que refleja su constancia, talento y madurez dentro de la cancha.

El joven pivote ha desarrollado gran parte de su formación en las categorías inferiores del club, donde ha destacado de manera especial. Fue pieza clave en el equipo cadete dirigido por Dani Sarmiento que logró clasificarse a la fase final del Campeonato de España tras imponerse en el intersector celebrado en Málaga. Además, ha defendido los colores de la selección canaria en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, consolidándose como un referente en la línea de seis metros, tanto en defensa como en ataque.

Su esfuerzo y compromiso no pasaron desapercibidos para el técnico Aday Sánchez, quien lo incluyó en la pretemporada del primer equipo. Fruto de esa confianza y del trabajo realizado, Padrón ha conseguido dar el salto y vivir este debut histórico para la entidad galdense.

Aunque el choque ante el Valinox Atlético Novás se saldó con derrota, la jornada quedará marcada como un día especial para el joven pivote y para el proyecto formativo del Balonmano Gáldar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Elige bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  3. 3 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  4. 4 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  5. 5 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  6. 6 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  7. 7 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  8. 8 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  9. 9 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma
  10. 10 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carlos Padrón entra en la historia del Balonmano Gáldar Gran Canaria

Carlos Padrón entra en la historia del Balonmano Gáldar Gran Canaria