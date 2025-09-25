Carlos Padrón entra en la historia del Balonmano Gáldar Gran Canaria Se convierte en el jugador más joven en debutar desde su refundación

A pesar de la derrota, el estreno de Carlos Padrón en categoría nacional refleja una vez más el trabajo y enfoque en la cantera del club galdense. El pasado fin de semana, en el encuentro que enfrentó al Balonmano Gáldar Gran Canaria con el Valinox Atlético Novás, Carlos Padrón, pivote del juvenil Motosport Juani, disfrutó de sus primeros minutos oficiales con el primer equipo.

Con tan solo 15 años, 9 meses y 27 días, Padrón se ha convertido en el debutante más joven en categoría nacional desde la refundación del Balonmano Gáldar en 2008, un hito que refleja su constancia, talento y madurez dentro de la cancha.

El joven pivote ha desarrollado gran parte de su formación en las categorías inferiores del club, donde ha destacado de manera especial. Fue pieza clave en el equipo cadete dirigido por Dani Sarmiento que logró clasificarse a la fase final del Campeonato de España tras imponerse en el intersector celebrado en Málaga. Además, ha defendido los colores de la selección canaria en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, consolidándose como un referente en la línea de seis metros, tanto en defensa como en ataque.

Su esfuerzo y compromiso no pasaron desapercibidos para el técnico Aday Sánchez, quien lo incluyó en la pretemporada del primer equipo. Fruto de esa confianza y del trabajo realizado, Padrón ha conseguido dar el salto y vivir este debut histórico para la entidad galdense.

Aunque el choque ante el Valinox Atlético Novás se saldó con derrota, la jornada quedará marcada como un día especial para el joven pivote y para el proyecto formativo del Balonmano Gáldar.

