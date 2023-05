La cantera grancanaria demuestra su nivel en el campeonato de Canarias

El pasado fin de semana tuvo lugar el campeonato de Canarias de ajedrez, para las categorías sub 8 y sub 10, en el Hotel Taburiente Playa de Los Cancajos, en la localidad palmera de Breña Baja. Los ajedrecistas grancanarios demostraron su nivel durante la competición y regresaron a casa con cinco trofeos.

En la categoría sub 8 femenino se hicieron con el segundo y tercer puesto, Dácil Merino Pérez y Lucía Castro González, respectivamente, ambas del Club 64 Reyes y Damas, del colegio San José Veritas FESD (Dominicas). En la tercera posición de la categoría sub 10 masculino quedó Samuel Morell Rojas, del club Fundacion La Caja. En segundo y tercer puesto de la categoría sub 10 femenino quedaron Isabella Padrón Suárez y Eva Santana Ponce, respectivamente, pertenecientes al club 64 Reyes y Damas, del colegio San José Veritas FESD (Dominicas).

La entrega de premios del campeonato de Canarias fue realizada por el presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, Alexis Alonso; el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez Sicilia, y el concejal deportes de Breña Baja, Juan Pérez, en un acto que «sirvió de colofón a una gran semana de ajedrez«, en la que las jóvenes promesas del ajedrez canario demostraron sus condiciones, en una competición que brilló de principio a fin.

Ajedrez La Palma agradeció a José Antonio Herrera su esfuerzo en la organización del evento junto con los árbitros del torneo David Rodríguez y Heriberto Hernández. Igualmente a la Federación Canaria de Ajedrez, Centro Insular de Ajedrez de La Palma, Ayuntamiento de Breña Baja y Cabildo de La Palma y a los monitores y padres que «hacen posible y colaboran porque eventos como estos sean posibles».