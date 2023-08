El Canario, una figura europea que no olvida sus raíces de Telde

Según la doctora Rosa Ferrer de la Universidad de Stanford (California), quien, en colaboración con la Universidad de La Laguna, tiene el estudio más completo y actualizado sobre la reconstrucción del ADN mitocondrial de los antepasados isleños, los canarios autóctonos, conservan hasta el 56% del patrimonio genético heredado de los aborígenes y confirma que venimos de los bereberes, algo que ya se sabía, pueblo amante de la lucha.

Algo de ello debe haberle quedado a Víctor Hernández El Canario, uno de los mejores practi cantes de lucha leonesa del peso pesado y de padre grancanario, de Telde, y madre leonesa. Sus tres hermanos también son naturales de Telde. Su madre, tras tener tres hijos grancanarios, quería tener uno leonés y de ahí que se fuera a esas tierras a dar a luz a su cuarto retoño, pero ya la influencia canaria bereber corriendo por sus venas.

De Víctor hay referencias desde el día de San Juan celebrado en el campo de futbol de la Cultural Leonesa en junio de 2019 y donde, casi sin entrenar, como confesaba, se hizo con el subcampeonato en el peso pesado. En estos días es actualidad en dichas tierras porque ha sido medalla de oro en la modalidad de lucha Sa Strumpa, celebrada en la isla de Cerdeña y ahora va segundo en el ranking de lucha leonesa, en los corros de verano en el peso pesado, que son luchadores de más de 88 kilos.

Las investigaciones realizadas ponen a la lucha canaria y la leonesa en el siglo XVI prácticamente casi iguales y con una posible misma procedencia. Solo la manera de caer y puntuar las diferenciaba, además de poder poner la rodilla en el suelo. Posteriormente se han ido cambiando las normas y ahora hay una importante, como el cinto que se utiliza para el agarre, pero en sus orígenes, cuando no había el cinto, eran primas hermanas. No se ve igual desde León, que piensan que son otros los orígenes, pero se sigue creyendo que los moriscos bereberes, que estuvieron en las montañas de León desde el 700 al 1000 AC, algo debieron dejar, pero lo del pastoreo y los motivos por lo que se luchaba, son exactamente los mismos para los leoneses que para los moriscos bereberes.

Víctor, que ya participó en el Mundial de Lucha Canaria en Gran Canaria, aunque estaba lesionado, cuenta así su historia: «Yo viví en Telde hasta los 7 años, aunque después pasé grandes temporadas allí. Mis padres y mis tíos eran grandes aficionados a la lucha canaria, se revolcaban constantemente cada vez que había un asadero, entre ellos, y allí hice un poco de lucha canaria. Ya en León, con 9 años, con el gran Felipe León aprendí la lucha leonesa. Yo le cuidaba las vacas y el me enseñaba en los prados. Nunca fui a un gimnasio, pero tenía una gran potencia. Ahora acabo de cumplir los 40 años y creo que seguiré luchando hasta que mi hijo Víctor, que ahora tiene 15 años y es cadete, mide 1,86 metros y 120 kilos de peso, llegue a senior, es una ilusión que tengo».

Una revancha personal

La razón de su viaje a Cerdeña fue competitiva: «En Francia luché primero y me había quedado rascado porque casi pude ganar, pero no fue así y me fui a este campeonato de Cerdeña. La verdad que no pensaba ser medalla de oro, pero ahí esta el premio al esfuerzo, pues la lucha Sa Strumpa no tiene cinto y para mí es más complicada. Pude lograrlo y estoy muy contento por lo que pude hacer». En Cerdeña se tomó la revancha y derrotaba en las eliminatorias finales a dos de los favoritos, el escocés Frazer Hirsch y al bretón Yan Pannsard.