Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Podio sub 17 femenino, con Martina Bárbara en el tercer cajón. C7

Canarias luce dos medallas del Mundial de Techno 293 gracias a Alejandra López y Martina Bárbara

Vela ·

Subcampeona del mundo sub 19 y bronce sub 17, respectivamente, ambas pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:14

La regatista canaria Alejandra López- Amado se ha proclamado subcampeona del mundo de la clase Technno 293 -categoría sub-19 femenino-, y es además tercera en categoría open en el mundial que ha concluido este sábado en el Reino Unido. En la misma cita Martina Bárbara se ha colgado la medalla de bronce en la categoría sub 17.

Ambas regatistas pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria, informó la Real Federación Canaria de Vela en la nota de felicitación para ambas por este éxito que han logrado a escala internacional defendiendo los colores del equipo nacional.

López -Amado presenta un balance de un 1º, un 2º y cuatro 3º como mejores parciales de un total de 15 mangas. Martina Barbara, por su parte, ha hecho tres 2º, un 3º y cinco 4º, también con 15 mangas realizadas.

Estos parciales terminaron por auparlas al podio, lo que constituye, sin duda, un logro de enorme calibre para la armada española y con marcado acento isleño por la procedencia de sus protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  4. 4 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  5. 5 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  6. 6 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
  7. 7 La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
  8. 8 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  9. 9 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  10. 10 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias luce dos medallas del Mundial de Techno 293 gracias a Alejandra López y Martina Bárbara

Canarias luce dos medallas del Mundial de Techno 293 gracias a Alejandra López y Martina Bárbara