Canarias luce dos medallas del Mundial de Techno 293 gracias a Alejandra López y Martina Bárbara

La regatista canaria Alejandra López- Amado se ha proclamado subcampeona del mundo de la clase Technno 293 -categoría sub-19 femenino-, y es además tercera en categoría open en el mundial que ha concluido este sábado en el Reino Unido. En la misma cita Martina Bárbara se ha colgado la medalla de bronce en la categoría sub 17.

Ambas regatistas pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria, informó la Real Federación Canaria de Vela en la nota de felicitación para ambas por este éxito que han logrado a escala internacional defendiendo los colores del equipo nacional.

López -Amado presenta un balance de un 1º, un 2º y cuatro 3º como mejores parciales de un total de 15 mangas. Martina Barbara, por su parte, ha hecho tres 2º, un 3º y cinco 4º, también con 15 mangas realizadas.

Estos parciales terminaron por auparlas al podio, lo que constituye, sin duda, un logro de enorme calibre para la armada española y con marcado acento isleño por la procedencia de sus protagonistas.