«Ser campeón con el Guaguas no se puede comparar con nada»

Nadie discute el ascendente de Jorge Almansa (Cartagena, 1991) en el Guaguas, al que llegó en 2020 como MVP de la Superliga y con el que saboreó éxitos que ahora quiere revalidar. El receptor internacional encara el último tramo del camino en la Superliga Masculina con la ambició autoimpuesta de no cerrar otra campaña en blanco. De momento ni hay quien le tosa al equipo de Sergio Miguel Camarero, que lo ha ganado todo en la competición regular. Y este sábado, desde las 18.30 horas, lo que busca es liquidar la semifinal frente al Melilla, al que se derrotó en el primer partido, para acceder a la gran final.

-Lo primero es hacer los deberes ante el Melilla y cerrar la serie...

-Así es. Venimos de hacer un muy buen partido en Melilla, de ganarlo, y queremos repetir ahora que jugamos en casa. El aliciente de llegar ya a la final es enorme y no queremos alargar más esta eliminatoria pese a que tendríamos un tercer partido si hiciera falta. Pero no pensamos en eso.

-Anteriormente se eliminó al Lugo pero tuvieron guerra en la CID. ¿Eso demuestra que no se puede bajar el nivel en ningún momento?

-En el deporte profesional las fuerzas cada vez están igualadas. Puedes tener mejor equipo, mejor plantilla, que si te confías, te despistas o te relajas, cualquiera te pinta la cara. Tenemos reciente el ejemplo del Unicaja en la Copa del Rey de baloncesto, que ganó al Barcelona y Real Madrid sin que nadie contara con ellos. Nosotros nos aplicamos esto. El Lugo nos apretó, reaccionamos a tiempo y evitamos que nos pudieran sorprender. No queremos darle esa opción al Melilla y creo que lograremos ese propósito. Si estamos a tope es complicado que nos puedan hacer daño.

-Por no hablar de la espina clavada que dejó la Copa del Rey.

-A un partido puede pasar de todo y a nosotros, en la Copa, nos tocó la peor parte. No creo que fuera por exceso de confianza. Pero entre que todos los equipos están locos por ganarnos y nosotros, en vez de estar al 100% lo hicimos al 80%, se juntó todo y pasó lo que pasó. Nos dolió mucho. Creo que, desde entonces la reacción que hemos tenido ha sido la mejor, ganándolo todo.

-¿Notan en los rivales el efecto intimidatorio que se han ganado a pulso con su trayectoria? ¿Sienten que les tienen miedo?

-Miedo quizás no, pero sí mucho respeto. Al final nos estamos enfrentando de nuevo a equipos a los que ya les hemos ganado varias veces y eso siempre puede pesar.

-¿Tendría un valor añadido ganar esta Liga con el balance impoluto que tienen de haber ganado cada partido.

-Uno siempre quiere ser campeón y es muy especial lo que siente. Una vez que ganas la Liga tampoco te paras a pensar si perdiste o no un partido. Pero ya que estamos así, a nada de poder finalizar la temporada con este dato tan complicado y bonito a la vez, no vamos a renunciar a lograrlo. Es un aliciente más para mantener la tensión y la concentración en la pista.

-También debe motivar el poder salir campeón con gente en la grada. Ya le tocó celebrar con el Guaguas títulos pero bajo los rigores de la pandemia y las gradas desiertas...

-Fue una situación puntual que, por suerte, ha quedado atrás. El otro día comentaba con Paolo Zonca lo bonito que es ver que, poco a poco, la afición acude en mayor número a nuestros partidos. Será muy especial poderles brindar esta Liga y para eso estamos trabajando.

-¿Hay mejor plantilla este año de todas las que ha conocido desde que llegó?

-Reconozco que tenemos una plantilla espectacular, con mucha profundidad y calidad. Pero desde que llegué al Guaguas siempre he formado parte de proyectos impresionantes en lo que se refiere a la plantilla. No me paro a comparar. Cada temporada es diferente y tiene sus circunstancias.

-¿Cómo mantiene el hambre alguien como usted que ya ha ganado muchísimos títulos?

-Ganar siempre es especial y, además, somos el Guaguas. Ser campeón con el Guaguas no se puede comparar con nada. Representas a una isla, a un grandísimo club. No hay motivación mayor que esa. Yo valoro mucho estar donde estoy y pertenecer a un club de esta historia y prestigio. Es fácil querer seguir aumentando el palmarés del Guaguas siento tú uno de los protagonistas.

-Cuando fichó por el Guaguas llegó como refuerzo estelar pero para un año denominado de reconstrucción tras la vuelta a la competición del equipo. ¿Pensaba que iba a estar tres años después aquí?

-En su día el proyecto que me ofreció Juan Ruiz era muy ilusionante y, tras pasar todo este tiempo, lo sigue siendo. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir aquí porque me encuentro muy feliz en todos los sentidos.

-¿Condicionará su futuro lo que ocurra en la Liga?

-Tengo un año más de contrato y me encantaría cumplirlo. Pero igual digo que tanto el presidente como el entrenador saben que, si no quisieran contar conmigo, yo nunca sería un problema para el Guaguas. Hay una temporada más firmada pero, por encima de eso, está el respeto a las personas que han confiado en ti.