El Cabildo recibe a la selección juvenil femenina, primeras campeonas del Teya Ramos

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, recibía a la selección juvenil femenina, que hizo historia con la victoria en el torneo Teya Ramos. Se disputaba por primera vez y que las sitúa como campeonas de Canarias.

Las chicas fueron acompañadas por todo el cuerpo técnico y el presidente de la Federación insular, Enrique Rodríguez. Entregaron al consejero una camiseta firmada por todas ellas y dentro del diálogo distendido que mantuvieron, le solicitaron el poder acudir a presenciar el partido de la UD Las Palmas con el Cartagena del próximo domingo.

Castellano hizo mención al «orgullo que hayan entrado en la historia al ser las primeras que han logrado esta competición«, además de que a pesar de todo lo que hay fuera, «las chicas sigan haciendo deporte y llegando a este nivel que poseen».

Por su parte, el presidente de la Federación reiteraba «lo histórico que ha sido este triunfo donde han destacados todas las luchadoras, aunque hay que darle mención a la capitana, Olivia Ramírez, por lo que hizo en la final, con 8-11 de poder remontar». El presidente de la insular grancanaria, esperaba que la segunda edición se pudiera celebrar en esta isla.

Viernes completo con el inicio de la tercera

La jornada de la Superliga de segunda, Trofeo Cabildo de Gran Canaria, tiene un choque este viernes en la Gallera del López Socas a las 21.00 horas, donde el Guanarteme se enfrenta al Roque Nublo y donde ambos equipos llegan con plantillas renovadas.

Los capitalinos están liderados por el DB ex de Maninidra, Acoidán Sánchez y como DC tienen a Juancho Martín; el lanzaroteño Roberto Barrios, ex de los Guanches; Rayco López y Aarón Dávila; una escuadra que tiene mucho que decir. Por los hombres de Pepe el panadero, les ocurre algo parecido, con luchadores nuevos en su parte alta liderados por Arasahi Tejera, ex de Unión Norte y los DC, Rayco Tejera y José Antonio Santana, que luchaban también en el mismo equipo; Raúl Mayor, ex del Castro Morales y Fran Rodríguez del Toro. Dos equipos sin destacados A, pero con grandes aspiraciones.

Todos contra el Almogarén.A la misma hora se inicia la jornada completa de tercera categoría, donde el Almogarén Queso Flor Valsequillo es el rival a batir, porque con la plantilla que tiene es muy superior al resto. Se agrava que es el único conjunto con los tres destacados C, por lo que es claro candidato a lograr un nuevo triplete, como la pasada campaña, aunque quizás con mayor facilidad. Los de Ayose Ramírez tienen en mente el título regional que se les escapó la pasada campaña.

En Cardones, los Guanches, sin destacados, reciben al Adargoma, que tienen a Ayose Travieso y Alberto González como DC, por lo que a priori deberían ser favoritos estos últimos.

Luchada más equilibrada en San Mateo, donde el Tinamar, con Jonathan Suárez de DC, recibe al Vecinos Unidos Agua de Firgas, con Raúl Mayor como DC. Mientras, en Vecindario, el Unión Sardina SPAR Gran Canaria se mide al trasatlántico de la categoría, el Almogarén Queso Flor Valsequillo, con claro pronóstico visitante.