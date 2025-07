El sueño de Davinia y Aramis

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de julio 2025, 09:44 | Actualizado 09:56h. Comenta Compartir

Davinia Pérez habla de «una oportunidad única, quizás hasta un regalo del destino«, por aquello de poder alzarse campeona nacional en casa. Aramis Torres va más allá, porque, directamente, considera que la suerte que corra en su pelea «dará o no sentido a quince años de carrera, de sacrificios y de máxima entrega«. Ambos se la juegan el próximo 19 de julio en una velada estelar en el Gran Canaria que coronará su atractivo cartel de combates con hasta dos títulos en juego: el supermosca de España femenino (52 kilos) y el EBU Silver del peso mosca (50,8). Cinturones de rango que monopolizan los sueños de las dos figuras isleñas que sueñan con la gloria encima del ring, algo que, en ambos casos, se ha negado hasta ahora.

Davinia (Las Palmas de Gran Canaria, 1990) llega «aprendida» a su cruce decisivo después de que, hasta en dos ocasiones anteriores, se le negara el sueño que ahora retoma: «De las derrotas que sufrí en esas dos peleas tan importantes he sacado conclusiones que ahora sé que me van a llevar al triunfo. Es verdad que en esta ocasión no compito en pesos superiores, como me pasó antes, y eso me hará dar un rendimiento más alto, más adecuado a mis condiciones«.

Cartel de la velada.

En su pulso ante la asturiana Minerva Gutiérrez lo contempla como un duelo de iniciativas: «Ella siempre va a por todas y yo no me voy a quedar en la esquina esperando. Saldré a muerte. Mi motivación no puede ser mayor y, respetando a mi rival, no voy a permitir que esto se me escape«.

Ampliar Davinia, lanzando una derecha durante un entrenamiento.

Aramis (Las Palmas de Gran Canaria, 1995) respira de la misma manera. También ha vivido en carne propia derrotas culminantes y se agarra con todas sus fuerzas a esta reválida para, al fin, consagrarse: «Estoy donde quiero estar, con una posibilidad muy grande de cumplir mi sueño y me estoy preparando al límite, cada día al máximo. Tiene que ser mi noche de una vez y para lograrlo sé que debo estar concentrado de principio a fin«.

De su rival, el italiano Joel Santos, destaca la peculiaridad de que sea zurdo: «Estoy ejercitándome en base a eso con mi compañero Johan y las sesiones de trabajo van dirigidas a que nada me coja desprevenido. Me juego mi carrera y voy a estar a la altura».

Comparecer en una fecha tan señalada en un Gran Canaria Arena que anuncia ambientazo les termina de dar el impulso definitivo, pese a que ya conocen la vivencia de hacerlo en la instalación de Siete Palmas. «Es genial pelear en el Arena y ahora lo que quiero es que tenga el final soñado, tanto para mí como para Aramis«, destaca Davinia.

Ampliar Aramis Torres, en una sesión en Las Rehoyas.

«Esa presión de jugarte un título ante tu público -añade Aramis- es lo que nos alimenta, lo que nos gusta. Es una sensación que te lleva a sacar fuerzas de donde no hay si se da el caso. Espero muchísima gente en la grada y prometo que no les defraudaré, al igual que harán Davinia y el resto de los chicos que saltarán al ring«.

Las entradas, ya a la venta

La velada, denominada «Canarias, cuna de campeones», supone el gran evento relacionado con el ring de este verano y ya ha abierto la venta de localidades, cuyos precios van de los 18 (general) a 40 euros (silla a pie de cuadrilátero) y que, por adquisición anticipada, se pueden adquirir en la web entradascanarias.com y, también, en Bushido Sport (Avenida de Escaleritas, 30).