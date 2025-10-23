Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una velada celebrada este año. Cober

El 8 de noviembre, gran velada con 'Las Palmas International Boxing Night' en el Juan Beltrán

Boxeo ·

Previsiones de lleno en el recinto capitalino por la alta demanda de entradas para un evento de atractivo cartel

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:37

Comenta

El sábado 8 de noviembre se celebra la velada Las Palmas International Boxing Night en el Polideportivo Juan Beltrán Serra, Las Palmas de Gran Canaria, desde las 18:00 horas (apertura de puertas desde las 17:30h) en la que habrá diez combates amateurs y uno profesional, el del debut de Adonai Mederos en esa categoría. Un evento en el que se podrá ver a algunas de las mejores promesas del boxeo regional.

La organización espera un lleno a reventar en este evento y las entradas, ya a la venta en Bushido Sport (Avenida de Escaleritas) y clubes participantes, ya están teniendo una alta demanda de peticiones por parte de la afición.

El cartel que se ha conformado reúne todos los atractivos para que los seguidores respondan con su asistencia y alienten a los jóvenes prospectos que se desean abrir camino en el exigente mundo del ring. Sin duda, esta convocatoria es una excelente oportunidad para medir todos sus progresos.

Sorteo de entradas

CANARIAS7 sortea cuatro entradas dobles hasta el viernes 7 de noviembre a las 11:00 horas. El mismo viernes 7 se comunicarán los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar solo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, email y número de teléfono.

