«Cuando empecé, perdía y perdía pero no me desanimé. Sueño con el Nacional»

Creció en el ring idolatrando al mítico Roberto Durán, Mano de Piedra, y ha adoptado de buen grado el mote de Mano de Plomo después de hacer innumerables sesiones de sombra con pesas de ese material. En puertas de su debut como profesional el próximo 23 de marzo en Tamaraceite, Néstor Ventura (Las Palmas de Gran Canaria, 2003) destila ilusión y seguridad, al punto de que le da un poco igual el rival en cuestión. «Siempre me concentro en mi manera de boxear y en hacer las cosas lo mejor que sé», asegura. Perteneciente a la Escuela de Boxeo Gran Canaria, en Schamann, tutelado bajo los criterios de dos sabios como Frisco Jiménez y Juan Vera, Néstor quiere hacer su historia en el ring y se siente capacitado para todo. No ha dudado en desplazarse a Madrid, Cantabria o Tenerife para mejorar sus maneras y nivel con entrenamientos de mayor exigencia («en mi peso de 63,5 es muy complicado encontrar sparrings aquí»). Campeón de Canarias amateur en dos ocasiones, ahora le llega la hora de la verdad.

-¿Nervioso por lo que se viene encima?

-No. Es verdad que quedan muchos días por delante y estoy muy tranquilo, terminando de prepararme. Y con muchas ganas de dar espectáculo y de ganar, que es mi objetivo principal.

-¿Por qué se decidió a dar el paso y hacerse profesional?

-Cuando empecé a practicar boxeo lo hice porque veía combates de Tyson. Perdía y perdía, pero no me desanimé. Para mí fue muy importante conocer a Frisco y comenzar a llevar mi preparación con él porque empecé a progresar y, por su consejo, porque creo que mi boxeo se ajusta mucho más a las características del profesionalismo, empiezo ahora esta etapa. Combates más largos, con la posibilidad de desarrollar una estrategia... Creo que me puede venir mejor ser profesional que amateur, aunque eso implica mayor dedicación en todos los sentidos. Nutricionista, preparador físico...

-¿Cómo definiría su manera de pelear?

-Me gusta llevar el ritmo del combate y dominar al rival.

-Para tener una tarjeta de presentación suya, además de sus logros a escala regional, ¿cuál es la actuación que ha tenido que más resaltaría?

-He disfrutado mucho peleando contra Adeyi Méndez. Creo que en estos duelos se ha podido ver lo que puedo dar en el ring.

-Se anuncia una gran afluencia de público para el evento en el que se enmarca su bautizo, el de las semifinales del Provincial. ¿Motiva más saber que el ambiente está garantizado?

-Desde luego que sí. Para mí es clave empezar ganando y saber que la gente estará en la grada es un motivo más para querer dar un buen espectáculo. Me gusta mucho que la afición se vuelque con el boxeo. En otras veladas en las que participé se vivieron ambientes muy bonitos y que ayudan muchísimo al boxeador cuando sube al ring.

-¿Con qué sueña ya como boxeador profesional?

-Quiero optar al Campeonato de España. En mi promotora, Premier Boxing, me dicen que es un sueño que se puede cumplir a base de trabajo, sacrificio y, por supuesto, subiendo en el ránking con victorias.

-Es nieto de José Antonio Medina, púgil destacado y contemporáneo a inolvidables como Kimbo o Boro Domínguez y que llegó a colgarse una medalla de bronce en unos Nacionales. Dicen que es su mayor fan...

-Significa muchísimo para mí que venga siempre a verme. Con 85 años no falla nunca. Y me da consejos, me orienta en todo. Seguro que si gano en mi debut profesional le voy a dedicar la victoria junto a mi familia, mi entrenador y mi promotora, que son mis grandes apoyos.