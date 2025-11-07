Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de la velada que tendrá lugar este sábado 8 de noviembre en la capital grancanaria.

Conozca a los ganadores del sorteo de cuatro entradas dobles para asistir a 'Las Palmas International Boxing Night'

Boxeo ·

Se celebra este sábado 8 de noviembre con diez combates amateur y uno profesional | Es el debut profesional de Adonai Mederos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:58

El sábado 8 de noviembre se celebra la velada 'Las Palmas International Boxing Night' en el Polideportivo Juan Beltrán. Comenzará a las 18.00 horas y contará con diez combates amateur y uno profesional, el del debut de Adonai Mederos.

CANARIAS7 sorteó cuatro entradas dobles para el evento y ya se conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

  1. 1

    Isidro Santana Batista

  2. 2

    Tamara Nuez

  3. 3

    Eduardo Javier Fabelo Ravelo

  4. 4

    Davinia Montero Santana

