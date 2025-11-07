Conozca a los ganadores del sorteo de cuatro entradas dobles para asistir a 'Las Palmas International Boxing Night'
Boxeo ·Se celebra este sábado 8 de noviembre con diez combates amateur y uno profesional | Es el debut profesional de Adonai Mederos
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:58
El sábado 8 de noviembre se celebra la velada 'Las Palmas International Boxing Night' en el Polideportivo Juan Beltrán. Comenzará a las 18.00 horas y contará con diez combates amateur y uno profesional, el del debut de Adonai Mederos.
CANARIAS7 sorteó cuatro entradas dobles para el evento y ya se conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
Isidro Santana Batista
Tamara Nuez
Eduardo Javier Fabelo Ravelo
Davinia Montero Santana