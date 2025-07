El boxeo canario llora la muerte de Monsta, olímpico en Roma 1960

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 12:07 Comenta Compartir

El boxeo canario se ha despertado este jueves con la triste noticia de la pérdida de uno de sus referentes en la segunda mitad del siglo XX: Eusebio Mesa, Monsta. El que fuera célebre púgil isleño, con una carrera corta, intensa y laureada, deja un vacío enorme con su fallecimiento por su legado deportivo y personalidad carismática.

Monsta nació en la calle Pamochamoso en 1939. Y de niño apenas alcanzó a imaginar, cuando levantaba dos palmos del suelo, que en el ring no sólo sería respetado por toda España, sino que, además, pasearía su buena reputación por Italia, en los Juegos Olímpicos de Roma, Alemania, Suecia o Escocia. Monsta traspasó fronteras por méritos propios. Sus comienzos fueron en El Español, apenas con quince años, y deslumbrado por los Orteguita, Kid Tano, Cesáreo o García Gancho, por entonces en sus inicios y apuntando maneras de campeonato.

«Debuté con 17 años, recuerdo que fue ante De Santiago y que éste me doblaba en edad. Impresionaba un poco competir con alguien que, literalmente, podía ser tu padre. Pero dimos la cara allí encima y la pelea fue más competida de lo que la gente esperaba, aunque fuera declarada nula», puntualizaba con nostalgia al recordar su historia para CANARIAS7 años atrás.

El mejor en el peso mosca

Monsta escaló peldaños por inercia y, cuando se quiso dar cuenta, ya era el campeón de Canarias del peso mosca. El cetro nacional se lo quitó otro canario, Kid Gavilán, uno de sus compañeros de aventura y con el que mantiene un vínculo casi familiar.

Y pese a no tener la acreditación del mejor del país, se ganó el billete a unos Juegos Olímpicos. Ahí rubricó su cuadratura del círculo: una corona en el Archipiélago, plata nacional y olímpico.«Me hice profesional y acabé haciendo veladas en Alemania, Suecia o Escocia con la selección española amateur, que me convocó para un torneo internacional. Competir fuera me vino muy bien a todos los niveles aunque, con 25 años, un poco aburrido de dar vueltas por muchas partes y no tener claro un porvenir, decidí dedicarme a otra cosa», dijo.

Descanse en paz.