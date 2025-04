Bolaños, ante su debut profesional: «Voy a noquear a mi rival»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de abril 2025, 10:52 Comenta Compartir

Natillas de proteínas, nueces, el pescado medido al gramo, agua a cuentagotas... Es lo que toca, nutrición obsesiva y sin licencias, en los días previos a subirse al ring para debutar como boxeador profesional. Pero en Cristian Bolaños (Las Palmas de Gran Canaria, 2004) todos los sacrificios se justifican de la mejor manera porque está en puertas de cumplir el sueño de entrar en una nueva escala dentro del deporte en el que espera seguir prosperando. Atrás queda una etapa amateur en la que acumuló títulos (tres veces campeón de Canarias) y rodaje por todas España (Alicante, Barcelona, Madrid...) e incluso una aparición en el extranjero (Guinea Conakri) para modelar sus formas y maneras en las que hay depositadas inmejorables expectativas. El próximo domingo, 13 de abril, en el Juan Beltrán Sierra, Bolaños quiere una puesta en escena a lo grande.

-¿Cómo se encuentra en el inicio de su semana grande?

-Con ganas, ilusionado. Me siento preparador porque el trabajo ya está hecho. El plan de entrenamiento, los descansos... Ansioso también porque tengo muchas ganas de que llegue la hora de empezar mi pelea y demostrar todo lo que llevo dentro.

-¿Cómo es su boxeo?

-A corta distancia, de cerca. Me gusta fajarme con el oponente próximo, aunque tengo capacidad de adaptación y puedo variar mi estilo si es lo que más conviene dependiendo de adversario, del transcurso del combate...

-Entrar en el profesionalismo ya implica una mayor presión. ¿De qué manera la asume?

-La presión la llevo bien, no me asusta ni me hace cambiar. Cuando quieres lograr cosas importantes debes convivir con la presión y, por mi parte, no tengo ningún problema.

-Por soñar, ahora que va a por desafíos de mayor nivel...

-(Ríe) Pues ser campeón del mundo. Pero hasta llegar ahí queda un largo camino. Hay que ir poco a poco.

-¿Qué espera de la pelea del domingo?

-Estoy seguro de que voy a noquear a mi rival. Y si es antes del límite, a cuatro asaltos, mejor. Voy a salir a por todas, tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible y con mucha confianza.

-¿Puede esperar la afición su mejor versión?

-Sin duda. Tengo muchas ganas de subir al ring y de pelear. Estoy muy centrado. Siempre me esfuerzo al máximo con esa idea, la de desplegar mi mejor boxeo y ahora más si cabe.

-¿Hasta qué punto motiva saber que se anuncia un lleno en el Juan Beltrán Sierra?

-Muchísimo. Va a estar mi familia, mi gente, y eso me ayudará, me empujará. Siempre es bonito pelear en sitios con mucho ambiente y sé que el Juan Beltrán Sierra eso será así.

-Pertenece al Team Formento. ¿Qué sello le deja estar a las órdenes de un entrenador tan experimentado como Carlos Formento?

-La disciplina y amar este deporte. Carlos me ha enseñado a evolucionar, a mejorar en todo. Y me encanta haber vivido este proceso y seguir aprendiendo de él en todo momento. No quiero dejar pasar mi agradecimiento, tambiénm a Kilyan y Yeray, que también son parte del equipo y me han ayudado muchísimo.

-¿Cuáles son sus referentes en el boxeo?

-Me gustan mucho David Benavidez, Golovkin o Andre Ward.