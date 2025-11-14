Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alcorac Caballero, tras una sesión de entrenamiento en el Fighter 360 en Telde. C7

Alcorac Caballero quiere su primer título

Boxeo ·

El púgil grancanario opta, el próximo 29 de noviembre, al título nacional e iberomericano del peso medio en Zaragoza

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

Alcorac Caballero afronta el próximo sábado 29 de noviembre la oportunidad de inaugurar su palmarés como boxeador en una pelea con premio especial y que pone en juego la doble corona nacional y WBA iberoamericana del peso medio. El púgil grancanario tendrá que superar el condicionante ambiental que supone comparecer en Zaragoza ante el aspirante local Ezequiel Gurria, si bien encaja esta teórica desventaja con espíritu constructivo y optimista. «Voy a tener que dar el máximo, estar muy concentrado y centrarme en mi trabajo sobre el ring. Me hubiese gustado que fuese en casa, en Gran Canaria, pero no se pudo cumplir y habrá que ir allí a ganar. No hay excusas», confiesa.

Tras unos días en Madrid con entrenamientos especiales orientados a elevar el nivel en los sparrings, Caballero ha retomado su rutina en Fighter 360, su club habitual en Telde, culminando un plan de trabajo de plenas garantía para cumplir con el desafío de traerse el título.

Cartel de la velada.
Cartel de la velada.

«Estoy muy contento de todo lo realizado. Me ilusiona esta oportunidad que se me ha presentado gracias a una victoria que compensó mi derrota en marzo y que, a la vez, me ha dado el derecho a optar por este título doble. Estoy muy motivado y sé que no puedo dejar escapar esta gran ocasión en mi carrera«, argumenta.

Sin obsesionarse con el adversario («siempre me gusta analizar lo que me voy a encontrar y he detectado aspectos interesantes que me pueden facilitar las cosas»), se centra en sus propias potencialidades y considera que las opciones de triunfo pasarán por sus guantas.

«Si estoy como quiero estar, las opciones de victoria van a ser muy amplias. Confío plenamente en mis cualidades, en todo lo que he perfeccionado y trabajado. Es una pelea muy importante y llego en un momento muy bueno a todos los niveles. Me siento preparado y con muchas ganas ya de que llegue la hora de la verdad«, expone ilusionado y con mensaje de agradecimiento a su familia y técnico y compañeros por el apoyo que le han brindado para procurarle la mejor preparación posible con vistas a este desafío en el pabellón Príncipe Felipe.

