Bordón, listo para repetir el desafío de la 360º The Challenge Gran Canaria

José Bordón volverá a afrontar el desafío de la 360º The Challenge Gran Canaria del próximo mes de noviembre. La cita contará por tercera vez con el ultrafondista del equipo Kabrankeros, subcampeón en la edición de 2023 y top 5 en 2024. La carrera, una de las más extremas del mundo, cuenta hasta la fecha con más de 110 inscritos para la décima edición que se celebrará del 5 al 9 de noviembre con epicentro en el municipio de Tejeda.

El corredor grancanario es sin duda uno de los nombres propios de esta edición. En 2023, en su primera participación en 360º The Challenge Gran Canaria, entró de lleno en la historia de la prueba al conseguir el segundo puesto con un tiempo de 61 horas y 3 minutos. Bordón mostró una fuerza titánica durante los 269 kilómetros del recorrido y solo fue superado en la clasificación masculina por el rumano Claudiu Beletoiu, ganador con un tiempo de 56 horas y 23 minutos.

Desde ese momento, la 360º The Challenge Gran Canaria conquistó el corazón del corredor del sur de la isla. Al año siguiente volvió. Bordón afrontó el nuevo recorrido de 258 kilómetros situándose en todo momento en la cabeza de carrera hasta lograr entrar en meta en quinta posición (54 horas y 6 minutos), muy cerca de la leyenda viva de la ultradistancia y de esta carrera, el italiano Luca Papi.

De cara a la edición de 2025, José Bordón ha pasado en los últimos meses por varias pruebas destacadas del calendario. Comenzó el año corriendo distancias por debajo de los 50 kilómetros como los 30K de la CronoTrail Almendro en Flor y los 23K de la Half de The North Face Transgrancanaria. Con el paso de los meses fue aumentando el volumen y en abril estuvo la Ultra del Reventón Trail El Paso, firmando un top 10. Más recientemente, finalizó en 15ª posición en los 100K de la Ultra Trail Serra da Freita (Portugal).

Esta décima edición es especial por su aniversario y también por el nivel de los atletas que formarán parte del desafío. Entre los nombres más destacados figuran gigantes del ultratrail mundial como la francesa Claire Bannwarth, cinco veces campeona consecutiva de la 360º; Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers; Anitah Lehmann, corredora suiza con un impresionante historial en pruebas extremas; y Luca Papi, leyenda viva de la prueba que ha finalizado todas las ediciones, ganando tres de ellas (2019, 2020 y 2022).

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.