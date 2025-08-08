Benjamin Castenskiold y Marie Schlittenbauer triunfan en El Burrero

El danés y la alemana se proclamaron campeones del mundo de 'Surf-Freestyle' tras imponerse en la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

El circuito mundial de la Global Wingsports Association (GWA) regresó a Gran Canaria por tercer año consecutivo, pero 2025 trajo las vibrantes costas de El Burrero, en Ingenio, como novedad, conocidas por sus vientos cruzados de mar hacia tierra ideales para la acción de Surf-Freestyle, donde ya se proclamó este viernes al nuevo campeón del mundo en tiempo récord.

Este duelo se redujo al francés Axel Gerard y el danés Benjamin Castenskiold, quien fue consistentemente sólido, mientras que Gerard acumulaba las notas más altas por truco. Pero cuando Gerard cayó en su intento final, el título se le escapó.

Por otro lado, en el cuadro femenino, la joven alemana Marie Schlittenbauer se coronó con tan solo 15 años como nueva campeona del mundo tras imponerse en la final de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2025. Su victoria no solo le dio el título de la prueba en la playa de El Burrero, sino que también le arrebató el reinado mundial a la española Nía Suardíaz (original de Tarifa), defensora del título.

En la gran final, Schlittenbauer brilló con su mejor puntuación del día: un espectacular frontflip contra la rampa de la ola que le otorgó ocho puntos. Su estrategia fue sólida: asegurar tres olas con combinaciones de alto valor antes de arriesgar con un doble palau, un truco poco habitual en competición.

Siguiendo a Schlittenbauer, Mar de Arce, natural de Tarifa, firmó un excelente segundo puesto en la prueba, manteniendo el título de subcampeona del mundo 2025. Por su parte, Suardíaz se quedó fuera de la lucha por el título tras caer en semifinales, donde intentó enlazar combos que no le salieron.