Baño de oro para Aarón Ojeda en su regreso a la competición

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 11:22 Comenta Compartir

Llevaba un año sin competir y, en su regreso, diez oros. Aarón Ojeda regresó al ruedo de una manera imbatible días atrás en varios escenarios localizados en Andalucía, primero con un Regional pletórico, saldado con 5 campeonatos, un open nacional, en el que añadió otros tres, y, por último una Copa de España, en la que cayeron dos más. Siempre presumiendo de sus raíces («el orgullo de ser de La Aldea de San Nicolás lo hago visible en todo lo que hago»), ahora fija la vista en el Campeonato del Mundo de Culturismo que se celebrará en Madrid el próximo mes de septiembre. Es el único entorchado que le queda tras dos décadas acumulando títulos y prestigio.

«Quiero retirarme con 40 años. Me quedan dos. Y el sueño por cumplir es ese Mundial para el que ya estoy clasificado y en el que tengo puestas todas mis ilusiones. Después de lo que he vivido en mi reaparición, saliendo todo a pedir de boca, me toca ahora seguir entrenando para llegar a esa cita de la mejor manera posible«, argumenta Ojeda, quien en la báscula marca 84 kilos cada vez que rivaliza con podios en juego.

Ampliar

El deportista grancanario pone en valor el rigor disciplina («aquí todo se basa en asimilar el umbral del dolor para seguir evolucionando») porque, como subraya, él pertenece a la categoría denominada Games Olimpics, en el que, mediante diferentes controles, se acredita que sus participantes no hacen uso de sustancias químicas.

«El culturismo siempre ha tenido que cargar con esa mala publicidad del dopaje. En mi caso, igual que en el de otros muchos, la conciencia está limpia y tranquila porque, como se puede acreditar con las pruebas a las que nos sometemos, no hay más que dieta, entrenamiento y disciplina«, subraya.