El Rocasa se reencuentra con la victoria en Valladolid

El Rocasa se reencontró con la victoria, tras imponerse al Caja Rural Aula Valladolid en un partido que supo llevar a su terreno, con una intensa defensa que dejó sin ideas a las locales, cuyos errores explotaron al máximo las insulares para ir subiendo goles a su casillero.

Las teldenses salieron muy dubitativas a la pista de Huerta del Rey, lo que aprovecharon las vallisoletanas para tomar las riendas del juego en los primeros compases, con un parcial de 2-0, que remontaron de inmediato las visitantes.

Pero el equilibrio que se instaló en el marcador, con el reparto de aciertos y errores en uno y otro equipo, hasta que María Zaldua fue expulsada con tarjeta roja, por una peligrosa acción sobre Gorbatsyova.

Eso afectó al equipo de Las Remudas, que perdió la concentración defensiva, otorgando a las locales la posibilidad de lanzamientos fáciles, para ampliar su renta a tres goles (6-3).

El técnico de Rocasa, Carlos Alexis Herrera, se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para reorganizar a sus pupilas e impedir que el Aula adquiriese mayor confianza, y la arenga resultó efectiva.

Las jugadoras de Gran Canaria aumentaron la presión defensiva, lo que les permitió rápidas jugadas de contraataque y lanzamientos más seguros en estático, con los que dieron la vuelta al marcador (7-8).

Pero también el receso solicitado por el técnico del cuadro blanquiazul, Salva Puig, tuvo su efecto, aunque solo en primera instancia, porque las teldenses habían encontrado un filón de oro con Almudena Rodríguez y Larissa Da Silva Nascimiento.

Sus potentes disparos, esta vez, no pudieron ser detenidos por Carratú, la meta local, por lo que lograron llegar al descanso con una ventaja de dos goles (10-12), gracias a una inteligente gestión del tiempo, que apuraron al máximo.

Era algo lógico, puesto que no había demasiados reemplazos, y aún quedaba una segunda mitad que se podía hacer demasiado larga para las visitantes, ante un Aula con un banquillo más amplio, con el que contrarrestar el cansancio -jugaron el miércoles-.

Lección de eficacia

Tras la reanudación, se repitió el mismo patrón que al inicio, con un Rocasa menos seguro y un Aula con más garra, que volvía a equilibrar el tanteo (13-13), aunque las de Gran Canaria no estaban dispuestas a ceder terreno.

Cimentado en una buena defensa, que culminó Silvia Navarro en la portería, y en un ataque pausado, que desesperó a las vallisoletanas, el juego de las de Herrera fue haciéndose con el absoluto protagonismo.

Larissa se convirtió en una auténtica bestia negra para las locales, secundada por Maria Correia y Poles, que no desperdiciaron ni uno solo de los errores locales, los cuales se fueron acumulando en los compases finales.

Con el encuentro ya totalmente amarrado, el técnico visitante hizo debutar a la joven Ada Aparicio, que además marcó el gol que establecería el definitivo 21-28, y daba el triunfo al cuadro insular.

Ficha técnica:

21- Caja Rural Aula Valladolid (10+11): Carratú (Laura Muñiz, ps), Patiño (2), Inoa Lucio (3), Baquedano (4), Bergara (4), G. de Garibay (1), Gorbatsyova (-), Arriaga (1), Monteagudo (1), Mónica Gutiérrez-París (2), Zürni (2), Lovera (1), Jallow (-), María Guerra (-).

28- Rocasa Gran Canaria (12+16): Silvia Navarro, Almudena Rodríguez (4), Lang (3), Nascimiento (8), Correia (5), Bocchieri (2), Zaldua (1), Portillo (-), Poles (3,1p), Medina (1), Sundholm (-), Ada Aparicio (1).

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 4-3, 6-4, 7-9, 10-9, 10-12 -descanso-; 12-13, 16-13, 16-19, 18-22, 20-24, 21-28 -final-.

Árbitros: Cristian Sebastián Lemes Martínez y Mathias Fabián Sosa Gordalina (Uruguay). Excluyeron dos minutos a María Guerra (m.32), Jallow (m57), del Caja Rural Aula Valladolid y a Ana Medina (m.31), del Rocasa Gran Canaria. Mostraron tarjeta roja a Zaldua (m.6), del Rocasa.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante unos 800 espectadores.