Inés Collado, la última perla de la cantera del Rocasa con su debut oficial a los 16 años

La teldense ya es una más en el primer equipo tras su estreno precoz

La fábrica del Rocasa Gran Canaria no para de generar talentos de futuro como Inés Collado. La última y prometedora perla de la cantera teldense se estrenó, con solo 16 años, 7 meses y 6 días, en la Liga Guerreras Iberdrola en la segunda jornada liguera, recientemente celebrada en el Antonio Moreno de Telde.

Inés Collado superó en precocidad a toda una referente en la competición como es la capitana del Bera Bera, Maitane Etxeberría, quien se estrenó en en 2013 con 16 años y 8 meses.

Sin embargo, se quedó a las puertas de batir el récord de la jugadora del Bera Bera, Malen Morandeira, debutante en el 2019 con 16 años y 3 meses, y de la pivote del Valladolid, Kadi Jallow, que se estrenó, con gol incluido, con 16 años y 4 meses.

La grancanaria, natural de La Pardilla, saltó a la cancha a falta de cuatro minutos y medio para acabar el partido: «Debutar con el equipo de mi tierra es cumplir parte de un sueño y supone un gran motivo de orgullo y una gran responsabilidad».

