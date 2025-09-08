Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Inés Collado, jugador del Rocasa Gran Canaria. Rocasa

Inés Collado, la última perla de la cantera del Rocasa con su debut oficial a los 16 años

Balonmano ·

La teldense ya es una más en el primer equipo tras su estreno precoz

CANARIAS7

Telde

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:14

La fábrica del Rocasa Gran Canaria no para de generar talentos de futuro como Inés Collado. La última y prometedora perla de la cantera teldense se estrenó, con solo 16 años, 7 meses y 6 días, en la Liga Guerreras Iberdrola en la segunda jornada liguera, recientemente celebrada en el Antonio Moreno de Telde.

Inés Collado superó en precocidad a toda una referente en la competición como es la capitana del Bera Bera, Maitane Etxeberría, quien se estrenó en en 2013 con 16 años y 8 meses.

Sin embargo, se quedó a las puertas de batir el récord de la jugadora del Bera Bera, Malen Morandeira, debutante en el 2019 con 16 años y 3 meses, y de la pivote del Valladolid, Kadi Jallow, que se estrenó, con gol incluido, con 16 años y 4 meses.

La grancanaria, natural de La Pardilla, saltó a la cancha a falta de cuatro minutos y medio para acabar el partido: «Debutar con el equipo de mi tierra es cumplir parte de un sueño y supone un gran motivo de orgullo y una gran responsabilidad».

