«El club lo tiene claro, queremos ganar títulos y lograr una plaza para Europa»

La extremo asturiana del Rocasa Gran Canaria, María González, brilla en un conjunto teldense que es el líder de la Liga Guerreras Iberdrola después de un inicio pletórico

Viernes, 5 de septiembre 2025

–El Rocasa Gran Canaria inició la edición 2025-2026 de la Liga Guerreras Iberdrola con dos victorias en la pista del KH-7 Granollers (29-32) y contra el Sporting Grafometal La Rioja en el Antonio Moreno de Las Remudas (30-17) y ya es líder con un diferencial de +16. ¿Qué valoración hace de este arranque?

–Creo que el equipo está saliendo bastante fuerte. Estamos encajando las piezas muy bien y es verdad que todavía es pronto y queda mucho por trabajar. Ha sido un buen inicio y hay que seguir con esta línea de trabajo.

–¿Qué es lo que más destaca de este grupo confeccionado que mezcla experiencia y juventud?

–Considero que hacemos muy buena piña. Tenemos un buen tándem en esa línea que dices, entre la experiencia y la juventud, y creo que eso se hace notar. Al final, es importante que se haga esa mezcla bien y eso es lo que más destaco.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de un cuadro teldense que ya acumula 62 goles a favor y ha recibido 46?

–Creo que, sobre todo, la defensa. El Rocasa Gran Canaria ya destacaba por ello la pasada temporada y en esta tenemos la misma línea. Al final, lo que se ve son los goles, pero el trabajo que hacemos desde atrás primero es lo que más destacaría.

–Tras siete temporadas en el Club Balonmano La Calzada asturiano, decidió emprender un nuevo desafío profesional. Usted suma 13 goles en estas dos primeras jornadas de la competición doméstica -seis frente al KH-7 Granollers y siete contra el Sporting Grafometal La Rioja-. No ha necesitado mucho tiempo para adaptarse, ¿no?

–No (risas). Bueno, al final, la competición es la misma como quien dice y he tenido la suerte de que las jugadoras y el cuerpo técnico confían en mí. Me estoy sintiendo muy arropada y las cosas van saliendo.

María González. CB Remudas

–¿Qué aspectos influyeron para que decidiera aceptar la oferta de este club histórico?

–Pues lo que has dicho. La verdad es que es un club con mucha historia y el proyecto es muy ambicioso. Tenía ganas de crecer deportivamente, así que me arriesgué a venirme para el Rocasa y creo que ha sido una buena decisión.

–¿Qué le pide su entrenador Carlos Herrera?

–Bueno, lo mismo que a todas. Creo que nos pide concentración y que cada una de el cien por cien de lo que puede dar. Y, de momento, estamos cumpliéndolo.

–¿Qué opinión tiene de la idea de juego del entrenador grancanario y de la gestión del grupo?

–Bien, ahí estamos. Vamos poquito a poquito creando una identidad de juego, todavía queda mucha liga por ello. Vamos metiendo tácticas diferentes, probando cuál es la que mejor le viene al equipo y el vestuario está contento con ello, así que bien.

–¿Qué significa para usted compartir vestuario con jugadoras con la trayectoria y la jerarquía de Silvia Navarro o de Almudena Rodríguez?

–Es un sueño poder compartir vestuario con ellas, Al final, las has visto desde pequeña por la televisión y el hecho de llegar al punto de compartir vestuario con ellas no es una cosa casi que te plantees y, cuando te das cuenta, estás aquí.

–¿Qué objetivos se marca a nivel personal y colectivo en la presente campaña?

–A nivel personal, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir creciendo como jugadora, siempre lo he dicho. Tengo que absorber un poco de todo el mundo, de lo bueno que pueda quedarme de cada persona. A nivel colectivo, creo que el club lo tiene claro, queremos ganar títulos, estar en lo máximo posible y conseguir este año una plaza para Europa.

–Tras la celebración de la Supercopa Ibérica este fin de semana, el Rocasa Gran Canaria retomará la competición con un plato fuerte, teniendo que visitar al exigente Super Amara Bera Bera en el Pabellón José Antonio Gasca el 13 de septiembre. ¿Puede ser una prueba de madurez y la oportunidad de dar un golpe de efecto para demostrar que este proyecto deportivo va en serio desde el principio?

–Creo que es un partido que hay que enfocar como hemos hecho con el resto. No tenemos que darle más o menos importancia, se le va a dar la misma que a todos los partidos, que es la máxima. Tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo, seguir demostrando que el club y el equipo están peleando por lo máximo y, si el siguiente fin de semana tiene que ser el Bera Bera, será el Bera el Bera y, si el siguiente tiene que ser otro equipo, pues otro equipo.