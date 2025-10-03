¿Qué sucede con la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria?

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 11:05 Comenta Compartir

El pasado 22 de julio, Tere Romón y su junta directiva presentaron su dimisión al frente de la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria. Tras dos años y medio en el cargo dijeron basta. Presentaron su dimisión irrevocable tras un camino lleno de obstáculos. Cada acción tenía una respuesta negativa por parte de una minoría que ha querido desde un primer momento minar su camino, y hasta aquí llegaron. «Recibimos una Federación sin calendario, con una deuda muy importante y con un gran déficit en la gestión, y nos vamos habiendo saneado y auditado las cuentas, dejando un calendario aprobado por la asamblea para lo que queda de año y una Federación a pleno funcionamiento«, afirmó Tere Romón a CANARIAS7.

«Nos vamos por la invisibilidad de la regeneración del atletismo insular contra una oposición destructiva que en ningún momento ha mirado en pro del atletismo, sino en su propio beneficio. Hemos recibido amenazas y coacciones para que dejáramos la Federación y una serie de hechos que traspasan el tema deportivo. Fuimos elegidos democráticamente para llevar una federación deportiva y con toda la ilusión y alegría con la que entramos nos vamos felices por todo lo conseguido», destacó en su día. «Realmente nos vamos por hartazgo de los ataques continuos y destructivos recibidos desde el primer mes que entramos por parte de una minoría que no aceptó las elecciones democráticas cuando salimos elegidos«.

Han pasado ya dos meses y medio desde que presentasen la dimisión y la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria continúa en un vacío institucional que nadie entiende. La anterior junta presentó su dimisión ante la Junta Electoral, la Federación Canaria de Atletismo y ante la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. ¿Por qué aún no se ha iniciado el proceso electoral? ¿Por qué nadie ha convocado aún a la asamblea de la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria? A las dificultades que el atletismo de la isla tiene a diario, y tras la dimisión de la Junta por «hartazgo» ahora se suma una situación incomprensible.

El atletismo de Gran Canaria no puede seguir bloqueado. La Federación Canaria y la Dirección General de Deportes deben tomar de inmediato cartas en el asunto, porque tras dos meses y medio de silencio absoluto, la situación ya empieza a ser «rocambolesca», tal y como han indicado a este medio distintos colectivos relacionados con el atletismo de la isla ante el inminente inicio de la competición.