Imagen de una prueba atlética por el entorno rural de Gran Canaria. C7

Gran Canaria impulsa las carreras en el medio natural con una inversión de 90.000 euros

Se refuerza así la continuidad de estos eventos de calado internacional

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:20

El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (IID) ha destinado una partida de 90.000 euros para apoyar la celebración de nueve carreras en el medio natural organizadas en municipios de la isla con menos de 15.000 habitantes, ha informado este martes el Cabildo en un comunicado.

Cada prueba recibirá una subvención de 10.000 euros, «reforzando así la presencia y la continuidad de este tipo de eventos deportivos en zonas rurales y de menor densidad poblacional«.

Los municipios beneficiados por esta línea de ayudas son Santa María de Guía, Valsequillo, Moya, La Aldea de San Nicolás, La Vega de San Mateo, Agaete, Valleseco, Tejeda y Artenara, cuyos ayuntamientos podrán disponer de «recursos adicionales para promover algunas de las pruebas de 'trail' más representativas del calendario insular».

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha destacado que estas ayudas representan «un respaldo fundamental» para los municipios más pequeños, que en ocasiones no disponen de los recursos suficientes para organizar eventos de esta magnitud.

Asimismo, ha señalado que las carreras en el medio natural han experimentado «un crecimiento notable» en los últimos años, lo que logra «un importante reconocimiento en el ámbito deportivo» y se convierten en «un escaparate de la belleza interior de Gran Canaria».

Entre las modalidades más destacadas figuran citas ya consolidadas como 'La Noche Mágica de Valsequillo', las carreras de La Aldea de San Nicolás, el 'Artenara Trail', el 'Tamadaba Trail', la 'Circular de Tejeda', la 'Circular de Moya' y otros eventos que «cada año atraen a deportistas locales, nacionales e incluso internacionales».

Visión global

Para el máximo responsable del IID, esta línea de subvenciones «refuerza la visión del Gobierno insular de apoyar por igual a todos los municipios, especialmente aquellos que necesitan un impulso adicional para seguir desarrollando iniciativas sostenibles y respetuosas con el entorno».

Romero ha añadido que estas pruebas atraen a corredores de distintos puntos del mundo, quienes aprovechan su participación para conocer la isla y «contribuir al dinamismo económico vinculado al deporte al aire libre».

