La Federación Canaria deja a sus atletas sin Campeonato de España

Rocambolesco. Desde noviembre de 2022, en la circular 209/2022 de la Real Federación Española de Atletismo, se conocía en el proyecto de calendario 2023 que el 15 de julio de 2023 se celebraría en Pamplona el Campeonato de España de atletismo de Federaciones Autonómicas. La Federación Canaria de Atletismo, que preside Alberto Hernández, ofreció el pasado día 4 de julio la convocatoria para la cita navarra, una de las más importantes del calendario anual y en la que muchos atletas acuden para mejorar sus marcas o lograr sus objetivos.

Pues 24 horas antes de la cita en Pamplona, la Federación Canaria anuncia que no acudirá a la cita, justificando su no ausencia de la siguiente manera: «Tras haber intentado por todos los medios posibles y hasta último momento la asistencia al mismo. La carencia de vuelos y alojamiento en la zona sumado a la coincidencia con la festividad de San Fermín en la ciudad de Pamplona conllevaba un sobrecoste de más del doble en gasto económico en comparación a ediciones anteriores siendo inasumible respecto al presupuesto de esta entidad. A pesar de ello, se han estudiado diferentes opciones de desplazamiento vía Madrid y Barcelona, no considerándolas idóneas para un desplazamiento deportivo de estas características. Somos conocedores de la importancia de este Campeonato para los atletas canarios y es por ello que nos entristece enormemente tener que adoptar esta medida«, destaca la nota conocida en la mañana de este viernes.

La decepción es mayúscula. Tras conocer la convocatoria, los atletas esperaban con ansiedad el plan de viaje para acudir a la cita de Pamplona. Los días fueron pasando y el nerviosismo se iba apoderando de atletas y clubes. Llamadas sin respuesta a una Federación Canaria que tiene aún a su presidente Alberto Hernández investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna tras la denuncia del Ministerio Fiscal por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y otro delito continuado de falsedad documental.

«Esto es una falta de planificación absoluta y los atletas son los que pagan los platos rotos«, destacaban varios miembros de clubes tras conocer la noticia. Desde el pasado año se sabía la cita de Pamplona y 24 horas antes de la cita se alude a las fiestas de San Fermín para no encontrar alojamiento y dificultad en los billetes. Algunos atletas canarios convocados han tomado la decisión, porque ya se imaginaban que la Canaria no iba a dar respuesta cuando se acercaba la fecha del campeonato de sacar billetes por su cuenta y pagarlos ellos mismos y acudirán a Pamplona para cumplir con sus sueños, a pesar de que la Federación Canaria los ha dejado 'tirados'.

Esta decisión de la Federación Canaria, a 24 horas de un Campeonato de España, tiene que tener respuesta por parte de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, en una situación que catalogan ya de «insostenible». Los atletas convocados para la cita de este sábado en el Estadio Larrabide eran: Marcos Díaz, Sheila Cubas, Yone Yanes, Yissis Cortijo, Samuel García, Daniela Betancort, Juan José de la Rosa, Kelly Johanna Benítez, Joan Rocha, Nerea Pérez, Fran Cabrera Galindo, Irene Lorenzo, Ignacio Esquiroz, Lucía Morera, Jesús David Delgado, Andrea Mereles, Alejandro Santana, Karina Díaz, David Reyes, Jennifer Herrera, Simón Siverio, Soley Einarsdottir, Javier Pérez, Paola Sarabia, Diego Almeida, Lucía Rodríguez, Ignacio Úbeda, Lucía Curbelo, Jesús Crossa, Josefina Relva Da Silva, Ignacio Fernández, Luz Marina Pérez, Yassiel Sotero, Enma García, Guillermo García, Valentina Marzari, Raúl Martín y Sara Caraballero.