«El CAI posiciona al atletismo grancanario donde se merece»

Atleta vocacional y, de nuevo, al frente del CAI desde 2020 por su pasión por el deporte («y por culpa de mis hijas»), Óliver Armas (Arucas, 1977), que compatibiliza dirigencia deportiva con la cartera de teniente alcalde y concejal de su municipio, degusta ahora los éxitos de la cuidada planificación a los mandos de una entidad con más de sesenta años de historia y una tradición que la hace única. El próximo fin de semana puede producirse un ascenso del equipo masculino que, a la par con el auge del femenino, consolidan el presente y garantizan el futuro.

–Cuente lo que viene en camino este fin de semana.

–Por primera vez, desde el año 2013, el CAI tiene opciones de volver a la Primera División nacional. Antes ya estuvo, en categoría masculina, catorce años consecutivos en Primera, que es la segunda categoría del atletismo nacional, y unos siete años el femenino. Eso es historia. En 2013, por motivos de la crisis, y en mitad de la competición, tuvimos que renunciar a seguir participando. Eso conllevó una sanción y varios años de suspensión, lo que conllevó una desbandada de atletas a otros clubes. La decisión que se tomó cuando, entonces, entré por primera vez en la presidencia del CAI, fue crear una escuela, cantera. Esa escuela ha ido evolucionando con el paso de los años y hoy se ven los resultados en Segunda. Hace dos años no estábamos entre los treinta mejores de la Segunda División. El año pasado , rondábamos la posición 20ª. Y apostamos por traer atletas de fuera para potenciar el equipo, subir el nivel y pelear por objetivos más ambiciosos...

–Y ahora puede cristalizar ese deseo con un ascenso...

–Eso es. El equipo masculino ahora está entre los ocho primeros para ir a la fase de ascenso y las chicas quedaron las décimas y vamos a estar en la final para estar entre las tres mejores de la final B, aunque sin opción de ascenso. Si se consigue el primer objetivo, el atletismo de Gran Canaria, por primera vez desde el abandono del CAI en 2013, volverá a tener una representación en Primera, algo que no ha teniso en nuestra ausencia.

–Confirmación del éxito del camino trazado.

–Los estadillos han subido mil puntos. Este año ha sido mucho más caro estar en estos puestos que en años anteriores. Y esto, desde luego, es un éxito indiscutible.

–¿Qué significa para el atletismo grancanario y canario este momento emergente del CAI?

–Primero, pone a Gran Canaria en el lugar que tiene que estar en lo que se refiere a los proyectos deportivos. Tenerife tiene un equipo en División de Honor, con muchísimos atletas grancanarios, con un gran nivel. Y Gran canaria, hasta ahora, carece de un proyecto en una categoría como puede ser la Primera. Muchos atletas, sí, pero sin proyecto, salvo al CAI. Posicionamos al atletismo grancanario donde se merece como colectivo. Hemos tenido una respuesta fenomenal de atletas que han venido de fuera, apostando por un CAI que venía de la nada, pero ilusionante porque era compartir con chavales un proyecto para ascender. Fichamos a la marchadora Eva Rico y muchas compañeras de ella en el CAI querían sacarse una foto con ella porque la idolatran, como Pablo Pastor o Ainhoa Serrano. Nuestra visión de colectivo fuerte e ilusionante ha prevalecido.

–¿Cuántas personas componen la familia del CAI?

–Entre atletas, técnicos... Hablamos de unas 200 personas.

–¿Qué programa les aguarda en este momento decisivo?

–El equipo masculino compite en León y el equipo femenino en Monzón (Huesca). Coinciden ambos en la mañana del domingo. Ese día vamos a saber qué suerte nos depara la competición. Serán 18 pruebas más los relevos. solo pueden repetir los atletas si hacen una prueba más el relevo.

–En el deporte se gana y se pierde. Con independencia de los resultados, el orgullo y la pujanza del CAI mantendrán sus niveles altos...

–Si ascendemos, genial. Que no, pues lo volveremos a intentar. Es verdad que la idea nuestra como colectivo es hacer ver a Gran Canaria que hay un proyecto que puede aglutinar a todo el atletismo de la isla. Pero, mientras eso no se consiga, vamos a seguir con la política de buscar el ascenso trayendo los atletas que nos los puedan permitir. Porque ascender cambiaría la realidad de nuestro atletismo. Sería pasar de pantalla, entrar en otra dimensión. En estos momentos, en la segunda división nacional van a competir cinco equipos de Tenerife. De Gran Canaria solo se pudieron clasificar dos, y uno ha renunciado. Tenemos que estar. No puede ser que en la Liga Canaria solo tengamos al CAI y al UAVA, que tuvo sus dificultades... Esa realidad tenemos que cambiarla. Plantear un proyecto potente, ambicioso y arriesgado, hay que decirlo, es más necesario que nunca. El CAI ha dado un paso. No queremos perder más atletas, que nos ha pasado, porque quieren proyectarse con un proyecto serio. Nosotros empezamos a hacerlo gracias, también, al proyecto del Cabildo, al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a los patrocinadores el apoyo que nos brindan. No nos podemos permitir pasar desapercibidos en las competiciones de clubes.

–Póngase en el mejor de los supuestos, el ascenso del equipo masculino del CAI...

–Eso cambia nuestra realidad. Ya nos obliga a tener que viajar varias veces a la Península, a tener a un atleta por prueba sí o sí, aunque ya lo hemos hecho en la Liga Canaria, que ha sido un entrenamiento para nosotros para el día 19. Ahora la gente nos toca en la puerta para querer venir cuando les hemos presentado el proyecto... Pero haciendo un buen papel, también será así porque volvemos a sonar, volvemos a estar en la pomada. Es la primera vez que lo intentamos después de tantos años. Y destaco que en este proceso de reconstrucción, nos hemos puesto como prohibición absoluta tocar a otro club de Gran Canaria para no desmontarlos. Abrimos la puerta a otros clubes a ser filiales nuestros, pero si no quieren, respetamos su estructura porque queremos proyectos en nuestro atletismo.