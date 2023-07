La atleta lanzaroteña Yissis Cortijo estará presente en el Campeonato de Europa Sub20

La atleta del Tenerife CajaCanarias Yissis Cortijo fue convocada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para formar parte de su relevo 4x100 en el Campeonato de Europa Sub20, que se disputará entre el 7 y el 10 de agosto en Jerusalén (Israel). Para esta prueba se ha seleccionado también a las velocistas Ana Irene Elewe, Elena Guiu, Eva Ibarra, Laura Martínez, Ivana Peralta y Naiara Pérez.

Esta convocatoria viene a cerrar una temporada de éxitos para la blanquiazul que el pasado fin de semana se convirtió en la campeona nacional en los 200 metros lisos, en el marco del encuentro de su categoría y tras conseguir un crono de 23.96, su mejor registro de siempre, nuevo récord canario Sub20 y la décima mejor marca española de todos los tiempos en esta categoría. Así las cosas, la pupila de Javier Caraballo estuvo muy cerca de conseguir los 23.95 que exigía la RFEA para participar en los 200 metros lisos del Europeo.

Por otro lado, la atleta nacida en Lanzarote y residente en Gran Canaria se convirtió este año en la subcampeona de España Sub20 de 200 metros lisos en pista cubierta y batió el récord regional de su categoría también en los 100 metros lisos (ahora, 11.87). Además, asumió su primera internacionalidad con España en el Encuentro FRA-ESP-ITA-ALEMANIA de pista cubierta, que se celebró en Liévin el pasado mes de marzo, y donde cosechó relevantes éxitos: consiguió la segunda mejor marca de la cita.

«Sin duda, ha sido una temporada en la que he disfrutado y aprendido mucho, todavía no me termino de creer todo lo conseguido. Tengo muchas ganas de ver lo que sigue y afrontar nuevos retos. Agradezco como siempre a todas las personas que han estado ahí para apoyarme durante el camino», compartió en sus redes sociales.