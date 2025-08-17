Arostegui y Escarabajal se imponen en Arrecife

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 17 de agosto 2025, 18:06 Comenta Compartir

La tinerfeña Raquel Arostegui (CN Reales) y el lanzaroteño Saúl Escarabajal, del Club Diablillos de Rivas de Madrid, fueron los vencedores absolutos de la 31ª edición del Triatlón Real Club Náutico Arrecife, celebrada este domingo en la capital lanzaroteña, prueba puntuable en la modalidad sprint para las Series Canarias de Triatlón.

La jornada se iniciaba a las 8.30 h. en la Playa del Reducto con la salida de la categoría absoluta que habrían de cubrir 750 metros de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de carrera a pie, dentro del casco urbano, con mar en calma y marea llena valedero para las Series Canarias y posteriormente a las 11.00 h. sería la salida del Triatlón Supersprint valedero para las series Canarias de Talentos, que además era Campeonato de Canarias de cadetes, infantiles y juveniles. Excelente organización del Real Club Náutico Arrecife, gracias a los apoyos institucionales del Ayuntamiento de Arrecife y del Cabildo de Lanzarote y la aportación técnica de Top Time Eventos.

Tanto Gorka Rodríguez como Saúl Escarabajal y Jorge Wilkes (aunque éste abandonó en ciclismo por pinchazo) animaron la prueba masculina con tiempos apretados en todos los segmentos, tal es así que la llegada a meta fue de fotos finish si se puede decir, con Saúl Escarabajal en sprint final con Gorka Rodríguez (solo 5 centésimas de diferencia) de una prueba seguida por numeroso público en las inmediaciones del recorrido por la capital Arrecife. El triunfo final se decidió en el segmento de carrera a pie entrando primero Saúl Escarabajal con un crono de 54 minutos 34 segundos 74 centésimas, con segunda posición para Gorka Rodríguez con 54.34.79 y tercer puesto para el grancanario del Tricán, Kiram Montesdeoca con 57.34.79.

En categoría femenina, triunfo final para la tinerfeña Raquel Arostegui (actual líder de las Series Canarias) con 1 hora 03 segundos 31 centésimas, con segundo puesto para Mia Leadbeater (Club Chamo Díaz) con 1h. 04.12 y tercero para Lucía Pérez (C.N.Las Palmas) con 1 h. 08 59, ue no tuvo su días en el segmento de natación, teniendo que remontar.

En el triatlón supersprint celebrado a las 11.00 vencieron Gael Álvarez del C.T San Sebastián de los Reyes y Mónica Cabrera del Club Fuertri. A continuación tuvieron lugar las pruebas de Menores.

Autoridades

La entrega de trofeos contó con la presencia del presidente del RCNA, Julio Romero, Jonathan de León, Alcalde Arrecife, de la concejala del Ayuntamiento de Arrecife, Eli Merino, (Deportes) y de Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo, además de Adrián Ornia, presidente de la Federación Canaria de Triatlón.