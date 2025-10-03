Aridany Romero clausura la temporada del Gran Canaria Bike Team en el Estadio de Gran Canaria

El equipo grancanario ha consolidado su proyecto deportivo gracias al impulso decisivo del Cabildo de Gran Canaria, a través de su área de Deportes dirigida por Aridany Romero, principal patrocinador de la escuadra ciclista

El Estadio de Gran Canaria fue el escenario elegido para poner el broche final a una temporada histórica del Gran Canaria Bike Team (GCBT), un equipo que ha consolidado su proyecto deportivo gracias al impulso decisivo del Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su área de Deportes, dirigida por Aridany Romero, principal patrocinador de la escuadra ciclista.

Romero, que acudió al acto junto a la presidenta del equipo, Noelia Pérez, y el director deportivo, Yojan Reyes, destacó la importancia de seguir apoyando proyectos que fomentan el deporte base. «El ciclismo, además de ser un deporte exigente, transmite valores como el esfuerzo, la constancia y la superación personal. Este equipo representa fielmente esos valores y desde el Cabildo seguiremos reforzando nuestro compromiso con ellos», señaló el consejero.

La jornada reunió a gran parte de los jóvenes ciclistas componentes de los cuatro equipos que pertenecen al Gran Canaria Bike Team: cadete femenino, cadete, junior y absoluto sub-23 masculinos. Todos ellos lucieron sus colores tras una temporada marcada por los buenos resultados en competiciones regionales y nacionales.

El Gran Canaria Bike Team no solo ha conseguido afianzar un grupo sólido de ciclistas en formación, sino que también trabaja en un ambicioso plan de crecimiento que apunta al ciclismo profesional. El objetivo final del proyecto es doble: dar el salto al pelotón élite y atraer a Gran Canaria competiciones ciclistas de primer nivel en carretera, un proyecto que la directiva del club viene trabajando con discreción, pero que pronto podría traducirse en anuncios de gran calado deportivo y publicitario para la isla.

«Queremos que los jóvenes ciclistas de Gran Canaria tengan un camino claro hacia la élite sin necesidad de emigrar. Y, al mismo tiempo, ayudar a las instituciones a convertir a nuestra isla en un referente de grandes pruebas ciclistas internacionales», afirmó Noelia Pérez.

Con este acto de cierre de temporada, el Gran Canaria Bike Team celebra no solo los logros deportivos alcanzados, sino también la solidez de un proyecto que se erige como modelo de desarrollo deportivo y social en el archipiélago. Y todo ello, con el respaldo del Cabildo Insular de Gran Canaria, cuyo compromiso, en palabras de Aridany Romero, «seguirá siendo inquebrantable».