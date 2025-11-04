Anticorrupción sanciona a David Marrero por infringir las normas sobre las 'wildcards' El tenista admitió haber pagado y ofrecido pagar por 'wildcards' para sí mismo y su compañero de dobles en cuatro ocasiones, entre 2022 y 2023

Efe Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 18:44

El jugador español David Marrero ha sido sancionado por infringir las normas sobre 'wildcards' (invitaciones) del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según anunció este martes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Marrero, de 45 años, admitió haber pagado y ofrecido pagar por 'wildcards' para sí mismo y/o su compañero de dobles en cuatro ocasiones, entre 2022 y 2023.

El español, que alcanzó el puesto número 5 en la clasificación mundial de dobles en noviembre de 2013, cuando ganó la Copa de Maestros junto a su compatriota Fernando Verdasco, fue suspendido por un período de dos años y siete meses, además de multado con 15.000 dólares.

El periodo de inelegibilidad de Marrero comenzó el 21 de octubre de 2025 y finalizará el 20 de mayo de 2028.

También fue sancionado por el mismo motivo Malek Jaziri, de 41 años, extenista y actual capitán del equipo tunecino de la Copa Davis. En este caso con un tiempo de suspensión de nueve meses, desde este 28 de octubre y hasta el 27 de julio de 2026, y con una multa de 5.000 dólares.

Durante sus períodos de inelegibilidad, Marrero y Jaziri tienen prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.