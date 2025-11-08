Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Río Breogán -Dreamland Gran Canaria, en directo: Los amarillos toman velocidad de crucero al descanso (37-49)
La suiza Anita Lehmann conquistó el cetro en Gran Canaria. Matías Novo

Anita Lehmann se alza con la victoria en la 360° The Challenge Gran Canaria

Carreras por montaña ·

La suiza consigue el triunfo, tras dos segundos puestos en 2021 y 2022, con un ritmo constante durante los 222 kilómetros | Las canarias Nira Castro y Guacimara Suárez cierran un podio histórico

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

La suiza Anita Lehmann se ha alzado con la victoria en la décima edición de la 360° The Challenge Gran Canaria, una carrera de ultra distancia y autosuficiencia de 222 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo. Las canarias Nira Castro y Guacimara Suárez la acompañaron en el podio como segunda y tercera, respectivamente.

Lehmann, que cruzó la meta pocos minutos antes de la pasada medianoche, consigue de esta manera su primer triunfo en la prueba, después de dos segundos puestos en las ediciones de 2021 celebrada en La Gomera y 2022. De esta forma, rompe las cinco victorias consecutivas de la francesa Claire Bannwarth, quien continúa en carrera en quinta posición pese a problemas musculares.

La ganadora de esta edición afianzó la primera plaza tras el paso por Agaete, en el kilómetro 80, cuando adelantó a Nira Castro quien lideraba la prueba hasta entonces.

La suiza señaló a su llegada que afrontaba la carrera como en las dos ediciones anteriores, sabiendo de los cambios climáticos que tiene una prueba han larga y con tanto desnivel. La ganadora destacó la importancia de la navegación en esta edición, en la que los participantes se están adentrando en tramos de sendero más naturales y menos marcados, lo que añade un atractivo desafío a la prueba.

La grancanaria Nira Castro, quien lideró la carrera durante los primeros 80 kilómetros, cruzó la meta como segunda clasificada con un tiempo de 65 horas, 56 minutos y 52 segundos, con tan sólo 45 minutos de ventaja con la tercera clasificada, la también grancanaria Guacimara Sánchez.

Nira Castro y Guacimara Suárez posan en la meta.

El resultado de ambas refrenda el gran papel realizado por los corredores y corredoras canarias, con la victoria de José Bordón en la clasificación general y la presencia de ocho isleños entre los 15 primeros de la clasificación general.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur - Islas Canarias; Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Ayuntamiento de Tejeda y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Inerza, Emicela y Provital.

