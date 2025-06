De Amo: «Mantener el bloque ganador es el mayor logro del CV Guaguas»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 29 de junio 2025, 17:03 Comenta Compartir

El Club Voleibol Guaguas afronta una nueva temporada cargada de ilusión para seguir consolidando el proyecto campeón. En el eje de ese equipo se encuentra Io de Amo, colocador y uno de los líderes del vestuario, quien se recupera de una operación de apendicitis con la mirada puesta en los próximos desafíos. Desde su rol dentro y fuera de la cancha, analiza la importancia de mantener el bloque, la llegada de nuevos fichajes y los objetivos de un equipo que no se conforma con lo logrado hasta ahora.

De Amo asegura que «uno de los mayores logros del CV Guaguas en este ciclo reciente ha sido mantener el bloque ganador. Esa continuidad ha sido clave para los éxitos. El bloque es compacto, funciona y se complementa bien dentro a las mil maravillas en la cancha. Por eso, cualquier movimiento que se haga será mínimo. No creemos que sea necesario cambiar demasiado. Además, retener a jugadores que están ganando no es fácil, sobre todo cuando entramos en el radar de equipos europeos con mayor potencial económico. El mérito del club es enorme».

Sobre los nuevos fichajes, Io de Amo se mostró optimista con la incorporación de Arturo Iglesias, ya que a pesar de que aún no lo conoce en persona, tiene buenas referencias de él. «Un amigo puertorriqueño, muy metido en el voleibol, me habló bien de él. Si me lo dice, estoy 100% convencido de que Iglesias será una excelente persona y un gran jugador», comentó. La llegada de Arturo promete aumentar la competencia sana en la posición de colocador, algo que valora mucho.

Ampliar

En cuanto a otro reciente fichaje, Colito, el colocador sí tiene una relación personal más fuerte porque han coincidido en la selección. «Colito va a ser importante para el grupo. Va a permitir descanso a Walla, que también lo necesita, y puede ofrecer un gran nivel». La relación entre ambos es cercana, hasta el punto de que Colito lo llamó durante sus negociaciones con el club para pedirle referencias. «Confío tanto en él que me permití decirle verdades… y alguna que otra mentira» (entre risas).

Con respecto a otro de los refuerzos, Hélder Spencer, el malagueño no escondió su entusiasmo: «Físicamente va a ser la delicia de los que desean espectáculo. Tenemos muchas ganas de verlo. Seguro nos dará envidia verlo saltar tan alto y querer hacer lo mismo, aunque no podamos. Su llegada ha generado ilusión, y no solo por lo que pueda aportar en lo deportivo, sino también por lo que representa a nivel de espectáculo y motivación dentro del vestuario».

Ampliar

En lo personal, De Amo se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido operado de apendicitis, pero eso no frena su motivación. «Ya tengo ganas de que arranque la nueva temporada. Ha habido tiempo para desconectar de la anterior, y aunque esta operación me frenó un poco, la ilusión sigue intacta», explicó con alguna dolencia.

Los objetivos del equipo siguen siendo ambiciosos: revalidar la Liga, la Copa, la Supercopa y tener un buen papel en la Champions. «Estar en el Guaguas implica pelear por todos los títulos nacionales. Ya los hemos ganado todos en temporadas anteriores, así que ahora tenemos esa presión de seguir revalidando». Sobre la Champions, sabe que es un gran reto: «Partimos desde la fase previa, pero confío en nuestro equipo. Habrá que ver cómo salen los cruces de las eliminatorias», dijo.

A corto plazo, «el gran objetivo es que el bloque se mantenga unido y sólido. Los viajes desde Canarias a Europa representan una desventaja frente a equipos del continente, pero contar con una plantilla estable compensa esas dificultades. Cuando toca competir, no valen excusas. Solo vale darlo todo», concluyó.