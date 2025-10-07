El Almogarén cede en su presentación ante el Aridane (11-12)

Pedro Reyes Valsequillo Lunes, 6 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

Con un terrero lleno, el consejero de deportes del cabildo, Aridany Romero, junto al alcalde Francisco Atta y otros concejales del municipio, en el palco, el Almogarén caía 11-12 en la luchada presentación ante su afición.

Los locales tuvieron la baja de su PC Ismael Déniz y por ello Juanmi Cruz el DB grancanario que lucha en Lanzarote, le reforzó. El choque comenzó con un 4-1 para los hombres de Ayoze Ramírez ante las primeras sillas de juveniles palmeros, con los puntos de Sony Santana, Orlando Trujillo e Hilquias Jiménez. La salida del DA visitante Jorge Luis González, con el veterano DC Pedro Gutiérrez y Álvaro Martín volteaban el marcador, 5-6.

Los DC Yonathan González y Leandro González daban ventaja a los locales, 7-6, pero Álvaro Martín con Pedro Gutiérrez y el apoyo del PC Carlos Jiménez «Palmerito» dieron un tirón en el marcador para los luchadores del «Pollo» Juan Carlos Lorenzo, 7-9.

Entra en la arena el tridente de los de Valsequillo con el PB Álvaro Déniz, el PC Cristo Hernández» Pollo del Callejón VI» y el DB Fran Cazorla para poner en ventaja nuevamente a los grancanarios ,10-9 y sacando además de brega al « Palmerito» por parte de del «Pollo de Moya III», haciendo valer Álvaro su categoría de PB. No contaban los locales con el buen momento del PC Carlos Matoso, que primero dejaba fuera al DB Fran Cazorla, 10-10. El PB del conjunto palmero Raúl Peñate, se eliminaba con el «Pollo del Callejón VI», 11-11 y en la decisiva entre el PB Álvaro Deniz y el PC Carlos Matoso, éste último tras darle la primera, se separaba en la segunda llevándose el triunfo para la Palma.